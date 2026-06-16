Motorista de ônibus é agredido com chave de roda após discussão no trânsito em Embu das Artes

Ataque ocorreu após desvio de rota provocado por obras na via; suspeitos danificaram o coletivo e fugiram após a agressão

Imagem: Reprodução

Um motorista de ônibus foi agredido com uma chave de roda durante uma discussão no trânsito em Embu das Artes. O caso aconteceu na última sexta-feira (12), após o condutor precisar alterar o trajeto devido a obras de asfaltamento na via.



De acordo com o motorista, os dois homens começaram a fazer ameaças e, em seguida, desceram do veículo portando ferramentas. Os suspeitos passaram a danificar o ônibus, causando prejuízos ao coletivo.









Ao perceber os danos, o motorista saiu do veículo para registrar a ação com o celular e apresentar as imagens à empresa responsável pelo transporte. Durante a gravação, ele foi novamente abordado pelos homens e acabou atingido na cabeça com uma chave de roda.



O golpe provocou um ferimento grave, deixando a vítima ensanguentada. Após a agressão, os suspeitos retiraram a placa da Fiorino e fugiram do local.



O caso será investigado pela Polícia Civil. A expectativa é que imagens das câmeras instaladas no ônibus e em imóveis da região auxiliem na identificação dos envolvidos.



Ao perceber os danos, o motorista saiu do veículo para registrar a ação com o celular e apresentar as imagens à empresa responsável pelo transporte. Durante a gravação, ele foi novamente abordado pelos homens e acabou atingido na cabeça com uma chave de roda.O golpe provocou um ferimento grave, deixando a vítima ensanguentada. Após a agressão, os suspeitos retiraram a placa da Fiorino e fugiram do local.O caso será investigado pela Polícia Civil. A expectativa é que imagens das câmeras instaladas no ônibus e em imóveis da região auxiliem na identificação dos envolvidos.

(Com informações do programa Balanço Geral)









Segundo relato da vítima, o coletivo foi estacionado próximo ao meio-fio após o desvio de rota, sem impedir a passagem dos demais veículos. A situação, no entanto, teria provocado a irritação dos ocupantes de uma Fiorino branca.