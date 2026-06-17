Vereadores de Cotia aprovam em 2º turno proposta para incluir seus nomes em placas de obras públicas

Aprovada por unanimidade nesta terça-feira, proposta altera a Lei Orgânica do Município e segue para sanção ou veto do prefeito Welington Formiga

Foto: Câmara de Cotia





A Câmara Municipal de Cotia aprovou em segundo turno, durante a sessão desta terça-feira (16), a Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município que prevê a inclusão dos nomes dos vereadores da legislatura vigente nas placas de inauguração de obras públicas realizadas pela Prefeitura. A matéria recebeu aprovação unânime dos parlamentares presentes.

De autoria do vereador Almir Rodrigues e subscrita pelos demais integrantes do Legislativo, a proposta altera o artigo 99 da Lei Orgânica Municipal, estabelecendo que obras de construção, reforma ou ampliação executadas pelo Poder Executivo passem a exibir os nomes de todos os vereadores em exercício no período da inauguração.De acordo com o texto aprovado, os nomes deverão constar em ordem alfabética e sem qualquer tipo de destaque individual, com o objetivo de garantir igualdade de identificação entre os parlamentares.Na justificativa apresentada, os autores argumentam queSegundo o documento, a proposta também pretendeA emenda altera justamente um dispositivo da Lei Orgânica que trata da publicidade dos atos da administração pública. Atualmente, a legislação municipal veda a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.Os defensores da proposta sustentam que a inclusão dos nomes de todos os vereadores, de forma padronizada e sem distinções, não configura promoção individual, mas simComo se trata de uma alteração na Lei Orgânica, a matéria precisava ser aprovada em dois turnos de votação. Com a conclusão da segunda votação e a aprovação unânime dos vereadores, o texto segue agora para análise do prefeito Welington Formiga, que poderá sancionar ou vetar a proposta.Caso seja sancionada, a nova regra passará a valer para futuras placas de inauguração de obras públicas realizadas pela administração municipal.