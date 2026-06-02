Vai viajar no Corpus Christi? Veja os horários para evitar o trânsito nas rodovias da região

Mais de 2,8 milhões de veículos devem circular pelas principais rodovias da região durante o feriado prolongado

Foto: Motiva Sorocabana





Motoristas que pretendem viajar no feriado prolongado de Corpus Christi devem se preparar para um aumento expressivo no fluxo de veículos. Somente nas rodovias administradas pela Motiva Sorocabana e pela Ecovias Raposo Castello, a expectativa é de mais de 2,8 milhões de veículos entre os dias 3 e 7 de junho.





Mais de 2,8 milhões de veículos nas principais rodovias



A Motiva Sorocabana estima a circulação de aproximadamente 1,5 milhão de veículos em sua malha rodoviária durante a operação especial de Corpus Christi. A Rodovia Raposo Tavares (SP-270) será a mais movimentada, com previsão de 907 mil veículos.



Confira a estimativa por rodovia:





Rodovia Raposo Tavares (SP-270): 907 mil veículos

Rodovia Castello Branco (SP-280): 198 mil veículos

Rodovia José Ermírio de Moraes (SP-075 – Castelinho): 155 mil veículos

Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250): 129 mil veículos

Rodovia João Leme dos Santos/Francisco José Ayub (SP-264): 125 mil veículos

Rodovia Tenente Celestino Américo (SP-079): 80 mil veículos



Já a Ecovias Raposo Castello prevê a passagem de 1,38 milhão de veículos somente pela Castello Branco, um dos principais corredores de ligação entre a Região Metropolitana de São Paulo e o interior paulista.





A quarta-feira (3) deve registrar o maior volume de todo o período, com cerca de 311 mil veículos circulando pela rodovia.



Operação especial e reforço no atendimento



Para garantir mais segurança aos usuários, a Motiva Sorocabana manterá monitoramento 24 horas por dia por meio do Centro de Controle Operacional (CCO), em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária.



A estrutura conta com:35 câmeras de monitoramento;

15 painéis eletrônicos de mensagens;

27 bases de atendimento ao usuário;

186 telefones de emergência;

Guinchos leves e pesados;

Ambulâncias e viaturas de inspeção.

A concessionária também colocará em prática a Operação Visibilidade, com posicionamento estratégico de equipes ao longo das rodovias para agilizar atendimentos e reforçar a segurança.



Para garantir mais segurança aos usuários, a Motiva Sorocabana manterá monitoramento 24 horas por dia por meio do Centro de Controle Operacional (CCO), em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária.A concessionária também colocará em prática a Operação Visibilidade, com posicionamento estratégico de equipes ao longo das rodovias para agilizar atendimentos e reforçar a segurança.

Obras e cargas especiais terão restrições



Durante o feriado, as obras com impacto no tráfego serão suspensas, permanecendo apenas serviços emergenciais.



Também haverá restrições para a circulação de cargas excepcionais nos seguintes períodos:03 de junho (quarta-feira):





das 12h às 23h59;

04 de junho (quinta-feira): das 0h às 18h;

07 de junho (domingo): das 10h às 23h59;

08 de junho (segunda-feira): das 0h às 5h.

Na Castello Branco, obras e movimentação de cargas especiais terão programação restrita durante praticamente todo o feriado. Além disso, a circulação de caminhões permanece proibida aos domingos e feriados, das 14h às 23h.



As concessionárias reforçam a importância da revisão preventiva dos veículos antes da viagem, incluindo a checagem dos pneus, freios, iluminação, óleo e água, além do respeito aos limites de velocidade e ao uso do cinto de segurança. Na Castello Branco, obras e movimentação de cargas especiais terão programação restrita durante praticamente todo o feriado. Além disso, a circulação de caminhões permanece proibida aos domingos e feriados, das 14h às 23h.As concessionárias reforçam a importância da revisão preventiva dos veículos antes da viagem, incluindo a checagem dos pneus, freios, iluminação, óleo e água, além do respeito aos limites de velocidade e ao uso do cinto de segurança.

O maior movimento está previsto para a saída do feriado, na quarta-feira (3), das 16h às 20h, e na quinta-feira (4), entre 9h e 13h. Já o retorno deve concentrar longas filas no domingo (7), das 15h às 22h.Para quem pretende pegar a estrada, a recomendação é viajar fora desses horários de pico. Na quarta-feira, as melhores condições de tráfego devem ocorrer durante a madrugada até as 6h e após as 22h. No retorno, a orientação é antecipar a viagem para a manhã de domingo ou deixar para depois das 18h.