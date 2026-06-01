Casal de jovens morre após acidente de moto na Raposo Tavares, em Cotia

Motocicleta perdeu o controle e atingiu a defensa metálica lateral da rodovia na manhã deste domingo (31); as duas vítimas não resistiram aos ferimentos

Foto: Artesp





Um grave acidente registrado na manhã deste domingo (31) resultou na morte de dois jovens que ocupavam uma motocicleta na Rodovia Raposo Tavares, em Cotia.

De acordo com informações da concessionária responsável pelo trecho, a motocicleta trafegava no sentido oeste da rodovia quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção no km 35. Na sequência, o veículo colidiu contra a defensa metálica lateral da pista e os ocupantes sofreram uma queda.Equipes de resgate foram acionadas para o atendimento da ocorrência. O Corpo de Bombeiros socorreu uma das vítimas em estado grave e a encaminhou ao pronto-socorro da região.Apesar dos esforços das equipes médicas, às 5h50 foi constatado o óbito do condutor da motocicleta. Já às 8h09, foi confirmada a morte da segunda vítima, que estava na garupa e também havia sido encaminhada ao hospital.As identidades das vítimas não haviam sido divulgadas até a última atualização desta reportagem.