Atletas de Cotia brilham em Atibaia e conquistam cinco pódios na Pedra Grande Ultra Trail Challenge

Corredores da cidade se destacaram em diferentes distâncias da tradicional prova de trail run, com títulos, vice-campeonatos e pódios em categorias e na classificação geral

Imagem: Instagram / Lucas Martins





Cotia esteve muito bem representada na Pedra Grande Ultra Trail Challenge (PGUTC), uma das principais provas de trail run do Estado de São Paulo, realizada neste fim de semana em Atibaia.





Cinco atletas da cidade subiram ao pódio em diferentes distâncias e categorias, demonstrando força, preparo e superação em percursos marcados por subidas íngremes, descidas técnicas e belas paisagens da região da Pedra Grande.



Entre os destaques da competição está Lucas Martins, que conquistou o vice-campeonato geral nos 35 quilômetros, completando o percurso em 3h59min18s. Conhecido por seu estilo agressivo de corrida, ele assumiu a liderança logo no início da prova e permaneceu na disputa pelas primeiras posições durante grande parte do trajeto.



“Larguei forte, como é minha característica. Liderei o primeiro terço da prova até ser ultrapassado. Corri perto do líder até o início da Descida da Deusa, quando ainda o tinha no visual, mas cãibras me impediram de tentar atacar ali. Apenas administrei com o cuidado de não ser alcançado. Feliz demais com o rendimento. Cada treino faz diferença”, destacou o atleta.



Lucas também elogiou a estrutura do evento. “A PGUTC vem para uma nova fase. Organização impecável, premiação diferenciada e arena de primeiro escalão”, completou.





Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por JVM Trail Run ⛰️ (@jvmtrailrun)



Nos 25 quilômetros, a grande campeã foi Josi Martins, que alcançou a vitória na maior distância já percorrida por ela em competições. A atleta celebrou não apenas o resultado, mas também a experiência vivida em um dos percursos mais exigentes de sua trajetória.



“Foi uma prova dura e desafiadora, mas ao mesmo tempo uma experiência incrível. Um percurso lindíssimo, boa sinalização, ótimos pontos de apoio e staffs muito atenciosos”, afirmou.



A corredora também se surpreendeu com a premiação. “Ganhei uma TV. Sim, uma TV!”, brincou. Em tom de gratidão, Josi agradeceu a Deus, ao treinador e aos amigos que a acompanharam na preparação. “Mais uma medalha, mais um aprendizado e a certeza de que sou capaz de ir muito além do que imagino.” Nos 25 quilômetros, a grande campeã foi Josi Martins, que alcançou a vitória na maior distância já percorrida por ela em competições. A atleta celebrou não apenas o resultado, mas também a experiência vivida em um dos percursos mais exigentes de sua trajetória., afirmou.A corredora também se surpreendeu com a premiação., brincou. Em tom de gratidão, Josi agradeceu a Deus, ao treinador e aos amigos que a acompanharam na preparação.









Também nos 25 quilômetros, Tânia Castro garantiu mais um resultado expressivo para Cotia ao conquistar o segundo lugar na categoria feminina de 40 a 49 anos.



Outro destaque foi Tiago Henrique, campeão geral dos 15 quilômetros. Em um percurso com aproximadamente 1.100 metros de ganho de elevação, ele cruzou a linha de chegada com o tempo de 1h37min44s.



Fechando a lista de cotianos no pódio, Letícia Barbosa conquistou o terceiro lugar geral feminino nos desafiadores 55 quilômetros da competição. A atleta descreveu a prova como uma oportunidade de autoconhecimento e superação.



“Foi mais uma prova que me fez sair da zona de conforto e descobrir uma nova versão de mim mesma. Me vi muito mais forte e fiz força do início ao fim. Terminei a prova sem dúvidas sendo uma Letícia muito diferente. Estou muito feliz com tudo o que vivi e conquistei”, declarou.





Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Leticia Barbosa Fisio (@leticiabarbosa.fisio)



Com resultados expressivos em diferentes distâncias, os atletas de Cotia reforçaram o crescimento do município no cenário do trail run e mostraram que dedicação, disciplina e paixão pelo esporte podem levar a grandes conquistas dentro e fora das trilhas. Com resultados expressivos em diferentes distâncias, os atletas de Cotia reforçaram o crescimento do município no cenário do trail run e mostraram que dedicação, disciplina e paixão pelo esporte podem levar a grandes conquistas dentro e fora das trilhas.



