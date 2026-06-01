Morte de jovem em acidente na Granja Viana gera onda de homenagens nas redes sociais

O acidente ocorreu na noite de sábado (30), na Avenida São Camilo; Lucas Veiga morreu, um jovem foi internado e as homenagens tomaram conta das redes

Lucas Veiga, 19. Imagem: Redes sociais

A morte do jovem Lucas Veiga, de 19 anos, provocou uma onda de comoção nas redes sociais neste fim de semana. Amigos, colegas, familiares e instituições de ensino compartilharam mensagens de despedida e solidariedade após o grave acidente ocorrido na noite de sábado (30), na Avenida São Camilo, na Granja Viana.



Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Diretório Central dos Estudantes Rubens Paiva (@dcemackenzie)

Outra homenagem foi feita pelo Colégio Rio Branco, onde Lucas estudou. Em publicação nas redes sociais, a instituição afirmou ter recebido a notícia com "imensa tristeza e profundo pesar" e destacou a marca deixada pelo ex-aluno na comunidade escolar.



"Eterno riobranquino, Lucas deixa em seus familiares, amigos e em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele a lembrança de sua alegria e da marca afetuosa que construiu ao longo de sua vida", destacou a escola. Outra homenagem foi feita pelo Colégio Rio Branco, onde Lucas estudou. Em publicação nas redes sociais, a instituição afirmou ter recebido a notícia com "imensa tristeza e profundo pesar" e destacou a marca deixada pelo ex-aluno na comunidade escolar., destacou a escola.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Colégio Rio Branco (@colegioriobrancosp)



Em um comentário nas redes sociais, Phillip Vitório, pai de João Vitório, um dos jovens que estava no veículo e sobreviveu ao acidente, deixou a seguinte mensagem:



"Não existem palavras capazes de amenizar a perda de um filho tão jovem, cheio de sonhos, planos e vida pela frente. Estamos profundamente abalados com tudo o que aconteceu e compartilhamos o sofrimento de vocês", escreveu, direcionando a mensagem à família de Lucas.



Ele também destacou que Lucas "permanecerá para sempre na memória e no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo" e desejou força aos familiares neste momento de luto.

Mensagem deixada em publicação da Revista Circuito no Instagram







Lucas estava em um veículo envolvido em um acidente juntamente com outros dois jovens, todos com idades entre 18 e 19 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. João Vitório permanece internado recebendo atendimento médico. Já o motorista do carro, Guilherme Borges, prestou depoimento na Delegacia de Carapicuíba e foi liberado posteriormente.Desde a divulgação da notícia, as redes sociais se transformaram em um grande mural de homenagens. Amigos e familiares compartilharam fotografias, lembranças e mensagens destacando a alegria, o carisma e a amizade que marcaram a trajetória de Lucas.O Diretório Central dos Estudantes (DCE) Rubens Paiva e o Diretório Acadêmico Eugênio Gudin, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, lamentaram a perda do estudante de Administração., diz um trecho da nota publicada pelas entidades estudantis.