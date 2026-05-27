Caravana da Saúde Animal oferece castração gratuita e serviços veterinários em Cotia

Ação promovida pela Prefeitura de Cotia acontece em junho, com vacinação antirrábica, orientações educativas e 600 vagas para castração de cães e gatos

Foto: Juliano Barbosa





A Prefeitura de Cotia realiza, por meio do Departamento de Zoonoses da Secretaria de Saúde, a Caravana da Saúde Animal nos dias 4 e 5 de junho. A iniciativa vai oferecer diversos serviços gratuitos voltados ao cuidado e bem-estar de cães e gatos, além de atividades educativas para os tutores.





Durante o evento, a população terá acesso à vacinação antirrábica, orientações sobre posse responsável e direito animal, além de aula demonstrativa de adestramento e exposição educativa sobre animais peçonhentos.



Um dos destaques da Caravana da Saúde Animal será o mutirão de castração gratuita, que será realizado nos dois dias de evento. Ao todo, serão disponibilizadas 300 vagas por dia, sendo 150 para cães e 150 para gatos.



Para garantir a castração, é obrigatório realizar inscrição prévia por meio de formulário on-line disponibilizado pela organização.



Serviço

Caravana da Saúde Animal

📅 Dias 4 e 5 de junho

🕗 Das 8h às 17h

📍 Estacionamento em frente à Prefeitura de Cotia

📌 Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Parque Bahia

O objetivo da ação é ampliar o acesso aos cuidados veterinários, incentivar a guarda responsável e conscientizar a população sobre a importância da proteção e do respeito aos animais.A programação principal acontece no dia 4 de junho, feriado, das 8h às 17h, no estacionamento em frente à Prefeitura de Cotia, localizada na Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1347, no Parque Bahia.