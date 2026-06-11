Bom Prato de Cotia entra no clima da Copa com cardápios inspirados em seleções do Mundial

Unidade participará da ação estadual que levará pratos inspirados em países participantes do Mundial, com receitas temáticas servidas às sextas-feiras até julho

Foto: Governo de SP





Os frequentadores do Bom Prato de Cotia poderão embarcar em uma verdadeira viagem gastronômica durante as próximas semanas. A unidade do programa estadual participará de uma ação especial da Copa do Mundo de Futebol, que levará aos restaurantes populares cardápios inspirados em países que disputam o torneio.



Confira a programação do Bom Prato de Cotia



12 de junho – Marrocos

19 de junho – México

26 de junho – Espanha

3 de julho – Argentina

10 de julho – Uruguai

17 de julho – Brasil



O Programa Bom Prato oferece refeições balanceadas a preços populares e atende diariamente milhares de pessoas em todo o estado. A ação temática da Copa do Mundo pretende transformar o momento das refeições em uma experiência cultural, aproximando os usuários dos costumes e sabores de diferentes países por meio da gastronomia. 12 de junho – Marrocos19 de junho – México26 de junho – Espanha3 de julho – Argentina10 de julho – Uruguai17 de julho – BrasilO Programa Bom Prato oferece refeições balanceadas a preços populares e atende diariamente milhares de pessoas em todo o estado. A ação temática da Copa do Mundo pretende transformar o momento das refeições em uma experiência cultural, aproximando os usuários dos costumes e sabores de diferentes países por meio da gastronomia.

A programação começa nesta sexta-feira (12) e seguirá até o dia 17 de julho. Durante o período, as unidades do Bom Prato em todo o Estado de São Paulo servirão refeições temáticas às sextas-feiras, com pratos inspirados em diferentes seleções participantes da competição.A unidade de Cotia integra o grupo que receberá cardápios inspirados em Marrocos, México, Espanha, Argentina, Uruguai e Brasil. Além dos pratos especiais, os restaurantes também serão decorados com temas relacionados à Copa do Mundo e contarão com informações culturais sobre os países homenageados.Entre as receitas que serão servidas ao longo da programação estão opções como tagine marroquino de frango, frango mexicano com pimentões, cozido madrileno, almôndegas com molho chimichurri, fraldinha com chimichurri uruguaio e pratos típicos brasileiros, como baião de dois, rabada com agrião e vaca atolada.Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, a iniciativa busca unir alimentação, cultura e integração social durante o período da competição., afirmou a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém.