Tênis garante primeira medalha de Cotia nos Jogos Regionais de Praia Grande

Dupla formada por Miguel Gomes Valentin e Lucca de Moraes Gibulo garante o primeiro pódio da delegação cotiana

Foto: Caio Fernando / Divulgação

A delegação de Cotia conquistou sua primeira medalha nos Jogos Regionais de Praia Grande. A prata veio no tênis masculino sub-21, com a dupla formada por Miguel Gomes Valentin e Lucca de Moraes Gibulo, que terminou a competição com o vice-campeonato da modalidade.

O resultado garantiu o primeiro pódio do município na competição e marcou o início da campanha de Cotia no quadro de medalhas dos Jogos Regionais.A conquista reforça o bom desempenho da equipe de tênis e representa um importante resultado para a delegação, que segue disputando outras modalidades em busca de novas medalhas ao longo da competição.Com a prata conquistada pela dupla cotiana, o município soma pontos importantes na classificação geral e mantém a expectativa de ampliar sua participação entre os destaques dos Jogos Regionais de Praia Grande.