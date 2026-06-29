Cotia realiza mutirão de empregos com vagas para diferentes perfis profissionais

Iniciativa da Secretaria de Trabalho será realizada no Centro Administrativo e busca aproximar empresas de profissionais em busca de recolocação no mercado
|Foto: Prefeitura de Cotia
Trabalhadores que estão em busca de uma oportunidade de emprego poderão participar de mais uma edição da Quarta do Emprego, promovida pela Secretaria de Trabalho e Renda de Cotia. A ação acontece nesta quarta-feira, 1º de julho, das 8h às 13h, no Centro Administrativo de Cotia.
A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pela Prefeitura para ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho, aproximando empresas que possuem vagas disponíveis de candidatos em busca de uma colocação profissional.
De acordo com a administração municipal, o objetivo é facilitar o processo de recrutamento, contribuir para a geração de renda e fortalecer o desenvolvimento econômico local por meio da oferta de oportunidades de emprego.
O atendimento será realizado no Centro Administrativo, localizado na Rua Jorge Caixe, nº 306, no Jardim Nomura. Para participar, os candidatos devem comparecer ao local portando documento de identificação e currículo atualizado.
As vagas disponibilizadas contemplam diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade, ampliando as possibilidades de encaminhamento para candidatos com variadas experiências e formações.