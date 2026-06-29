Cotia realiza mutirão de empregos com vagas para diferentes perfis profissionais

Iniciativa da Secretaria de Trabalho será realizada no Centro Administrativo e busca aproximar empresas de profissionais em busca de recolocação no mercado

Foto: Prefeitura de Cotia

Trabalhadores que estão em busca de uma oportunidade de emprego poderão participar de mais uma edição da Quarta do Emprego, promovida pela Secretaria de Trabalho e Renda de Cotia. A ação acontece nesta quarta-feira, 1º de julho, das 8h às 13h, no Centro Administrativo de Cotia.

A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pela Prefeitura para ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho, aproximando empresas que possuem vagas disponíveis de candidatos em busca de uma colocação profissional.De acordo com a administração municipal, o objetivo é facilitar o processo de recrutamento, contribuir para a geração de renda e fortalecer o desenvolvimento econômico local por meio da oferta de oportunidades de emprego.O atendimento será realizado no Centro Administrativo, localizado na Rua Jorge Caixe, nº 306, no Jardim Nomura. Para participar, os candidatos devem comparecer ao local portando documento de identificação e currículo atualizado.As vagas disponibilizadas contemplam diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade, ampliando as possibilidades de encaminhamento para candidatos com variadas experiências e formações.