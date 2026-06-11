Dia dos Namorados: Shopping Granja Vianna reúne presentes e experiências para celebrar

Empreendimento oferece opções de moda, joias e acessórios, cultura, gastronomia e experiências de relaxamento para os casais deixarem a data mais especial





Em comemoração ao Dia dos Namorados, o Shopping Granja Vianna apresenta uma seleção de serviços e opções para quem deseja surpreender a pessoa amada com presentes marcantes e experiências inesquecíveis. O empreendimento administrado pela Alqia reúne opções de moda, joias, chocolates e bem-estar para que os visitantes encontrem alternativas em diferentes estilos, tornando a data ainda mais especial.



“Nosso objetivo é oferecer aos clientes um ambiente completo para celebrar o Dia dos Namorados, reunindo compras, gastronomia e experiências de lazer em um só lugar. Assim, os visitantes encontram alternativas para diferentes perfis e aproveitam momentos especiais ao lado de quem amam”, destaca Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.



O Shopping Granja Vianna oferece opções para diferentes estilos e perfis. A Brooksfield reúne camisas sociais e peças masculinas com cortes sofisticados e acabamento de alta qualidade, ideais para quem aprecia clássicos atemporais. A Life by Vivara encanta com joias e acessórios delicados, como anéis, pulseiras e relógios que transformam a data em uma lembrança especial. Os apaixonados por livros encontram diversas obras, histórias em quadrinhos e outros itens na Livraria Leitura. As lojas Le Lis Blanc, Track & Field e Calvin Klein têm opções de moda diferenciadas para presentear a pessoa amada, além da Kings Sneakers, que tem foco em calçados, principalmente tênis.



Os apaixonados por chocolates podem encontrar na Kopenhagen diversas sugestões de presentes, como caixas sofisticadas e kits exclusivos que combinam sabor e carinho. Já a JK Alianças apresenta acessórios como alianças, pulseiras, colares e relógios, perfeitos para celebrar a conexão entre os casais com estilo e durabilidade. Para quem deseja proporcionar momentos de relaxamento, o Buddha Spa oferece experiências de bem-estar, incluindo massagens e tratamentos especiais para serem aproveitados a dois, tornando o Dia dos Namorados ainda mais memorável. Na área de eletrônicos, é possível encontrar diversos presentes como celulares, relógios e demais itens na loja da Samsung.



Não faltam opções para um almoço ou jantar especial no polo gastronômico do Granja Viana, como o Outback Steakhouse que segue até 14 de junho com a Campanha de Fondue. O restaurante oferece opção de cinco queijos derretidos com acompanhamentos para compartilhar com quem você mais ama. Já o fondue de chocolate meio amargo oferece cinco acompanhamentos: mini cookies com gotas de chocolate, trufas de Havanna Thunder, morango, uva e marshmallow. O casal pode também optar pelo combo composto pelo Fondue de Queijo e Fondue de Chocolate por um preço especial.