Shopping Granja Vianna recebe campanha gratuita de vacinação contra a gripe nesta semana

Ação em parceria com a prefeitura de Cotia acontece nos dias 12 e 13 de junho e oferece imunização gratuita para pessoas a partir de seis meses de idade

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Com o objetivo de ampliar o acesso da população à imunização e reforçar a prevenção contra doenças respiratórias neste período do ano, o Shopping Granja Vianna realiza uma campanha gratuita de vacinação contra a gripe em parceria com a Prefeitura de Cotia.

A ação será realizada nos dias 12 e 13 de junho, das 10h às 16h, no Piso L1 do empreendimento. A vacinação é destinada a pessoas a partir de seis meses de idade e não é necessário agendamento prévio.Para receber a dose, os interessados devem apresentar um documento com foto. No caso das crianças, também será exigida a carteira de vacinação.A iniciativa busca facilitar o acesso à vacina, levando o serviço para um local de grande circulação de pessoas e contribuindo para aumentar a cobertura vacinal na cidade.“Estamos sempre em busca de iniciativas que beneficiem a região e queremos ampliar o acesso à vacinação em um período em que a prevenção contra a gripe é ainda mais essencial para a saúde da população. Convidamos todos a participarem e fortalecerem essa importante mobilização”, destaca Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.A campanha é gratuita e faz parte das ações voltadas à promoção da saúde e do bem-estar da comunidade local.Vacinação contra a gripe no Shopping Granja ViannaDatas: 12 e 13 de junhoHorário: das 10h às 16hLocal: Piso L1Público: pessoas a partir de 6 meses de idadeParticipação: gratuitaEndereço: Rodovia Raposo Tavares, km 23,5, Lageadinho, Cotia (SP).