Referência em odontologia, Dra. Tatiane Zanholo passa a integrar o time de colunistas do Cotia e Cia

Cirurgiã-dentista com 16 anos de experiência abordará temas ligados à saúde bucal, curiosidades da odontologia e esclarecerá dúvidas dos leitores

Dra. Tatiane Zanholo. Foto: Divulgação

O portal Cotia e Cia passa a contar com um novo nome em seu time de colunistas. A partir deste mês, a cirurgiã-dentista Dra. Tatiane dos Santos Pereira Zanholo compartilhará conteúdos exclusivos voltados à saúde bucal, prevenção, bem-estar e esclarecimento de dúvidas sobre odontologia.

Com 16 anos de experiência na área, Dra. Tatiane é sócia proprietária da Clínica Zanholo, onde atua ao lado do marido, o cirurgião-dentista Dr. Fernando César P. Zanholo. A clínica possui uma equipe multidisciplinar e está presente há 15 anos em Caucaia do Alto e há quatro anos na região da Granja Viana.Em sua coluna, a especialista pretende abordar os temas mais relevantes do universo odontológico de forma clara e acessível, aproximando o conhecimento técnico da realidade dos pacientes., destaca a profissional.Os leitores poderão acompanhar conteúdos sobre prevenção, tratamentos, cuidados diários com a saúde bucal, novas tecnologias da odontologia e orientações importantes para diferentes faixas etárias.Redes sociais:Instagram: @clinicazanholoInstagram: @dra.tatipzanholo