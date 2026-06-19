Shopping Granja Vianna realiza campanha de doação de sangue no dia 24 de junho

Ação solidária contará com equipe especializada para coleta de voluntários e reforço dos estoques dos hemocentros da região

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O Shopping Granja Vianna promove, no dia 24 de junho, mais uma edição da campanha de doação de sangue, com o objetivo de reforçar os estoques dos hemocentros da região e incentivar a solidariedade entre os frequentadores do empreendimento.

A ação será realizada no Piso L1, em frente à entrada Raposo, das 10h às 16h, com atendimento feito por equipe especializada responsável pela triagem e coleta dos voluntários aptos à doação.De acordo com a organização, a campanha já faz parte do calendário do shopping e tem apresentado boa adesão do público. Na edição anterior, foram coletadas 138 bolsas de sangue em dois dias de mobilização.Para participar, os voluntários devem apresentar documento oficial com foto, pesar mais de 50 kg, estar bem alimentados e descansados, além de não estarem em jejum. Recomenda-se evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação.A participação é permitida para pessoas entre 16 e 69 anos. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável legal.Entre as restrições, estão o consumo recente de bebida alcoólica, gestação, período de amamentação, procedimentos médicos ou odontológicos recentes com anestesia geral e tatuagens feitas há menos de 12 meses, podendo haver exceções conforme avaliação da equipe responsável.A inscrição para participação deve ser feita previamente de forma gratuita por meio da plataforma Sympla