Cotia exibe Brasil x Haiti em telão na Praça da Matriz nesta sexta-feira (19)

Torcedores poderão acompanhar a partida da Seleção Brasileira em estrutura gratuita com música e praça de alimentação no centro da cidade

Foto: Anderson Fernandes / Cotia e Cia

Os torcedores de Cotia poderão acompanhar o jogo da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (19) em um telão instalado na Praça da Matriz. A transmissão faz parte de uma programação especial montada para reunir o público durante as partidas da Copa do Mundo.

O Brasil entra em campo às 21h30 (horário de Brasília), contra o Haiti, pela segunda rodada da fase de grupos. A expectativa é de concentração de torcedores no local ao longo da noite.A programação na Praça da Matriz contará com estrutura de apoio ao público, incluindo música e praça de alimentação, transformando o espaço em ponto de encontro para os fãs da Seleção.O telão seguirá disponível para a transmissão dos demais jogos do Brasil na competição, permitindo que moradores acompanhem a campanha da Seleção ao longo do torneio.