Quase 50 metros abaixo da Raposo: veja como será a estação Granja Viana da Linha 22-Marrom

Projeto da Estação Granja Viana prevê dois acessos, passarela de 200 metros, elevadores de alta capacidade e integração com o sistema viário da Nova Raposo

Foto: Metrô de SP

A futura Estação Granja Viana (GRNJ), prevista para a Linha 22-Marrom do Metrô de São Paulo, será a primeira parada do ramal em Cotia e deve ficar localizada nas proximidades do quilômetro 22 da Rodovia Raposo Tavares, próxima ao entroncamento com a Estrada da Aldeia.





(Texto com informações do site Via Trolebus)

De acordo com o edital do projeto básico do empreendimento, a estação foi planejada de forma integrada ao projeto viário Nova Raposo, que prevê alterações importantes no sistema de circulação da região para viabilizar o acesso ao novo equipamento de transporte.O plano viário inclui a construção de um viaduto em formato de ferradura no km 21,5, a ampliação de vias marginais entre os km 23,20 e 23,95 e a reconfiguração de conexões locais, como a ligação entre ruas da região da Granja Viana. Também está prevista a criação de uma nova via para melhorar a integração entre acessos próximos ao futuro empreendimento.A estação terá dois acessos principais. O acesso A ficará ao sul da Rodovia Raposo Tavares, na altura da Rua Major Vieira, em terrenos atualmente ocupados por estruturas comerciais e operacionais. Já o acesso B ficará ao norte, na região da Estrada Velha de Sorocaba com a Estrada da Aldeia, com foco de atendimento aos bairros da região e ao entorno do The Square Open Mall.A conexão entre os dois acessos será feita por uma passarela coberta de aproximadamente 200 metros, que cruzará a rodovia e passará pelo canteiro central da área do shopping, o que exigirá tratativas futuras por envolver área privada.Segundo o projeto, a Estação Granja Viana terá grande profundidade, com desnível total de 48,82 metros entre o acesso principal e o nível dos trilhos. A estrutura principal será construída em uma vala escalonada, com um poço central de 40 metros de diâmetro para acesso às plataformas, que serão escavadas pelo método NATM.Para vencer o desnível interno, o projeto prevê a instalação de oito elevadores com capacidade para 33 pessoas cada, além de escadas fixas e previsão de espaços para futuras escadas rolantes.A estação também contará com infraestrutura de apoio à intermodalidade, incluindo 178 vagas de estacionamento, 7 vagas de parada rápida (kiss and ride), bicicletário com 100 vagas e pontos de ônibus em baias junto aos acessos.A demanda estimada é de aproximadamente 19,5 mil passageiros por dia. Estudos técnicos indicam que as intervenções viárias previstas na Rodovia Raposo Tavares devem absorver o aumento de fluxo gerado pelo empreendimento, embora vias locais possam demandar adequações futuras.Do ponto de vista urbanístico, a área está inserida em zona de urbanização consolidada, com trechos classificados como industriais e residenciais, mas sobrepostos por corredores comerciais, o que permite uso misto e maior potencial de adensamento no entorno da estação.