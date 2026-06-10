Frentes frias mudam o clima e levam chuva acima do normal para Cotia, indica previsão

Período tradicionalmente marcado pela estiagem terá vários dias de instabilidade; previsão indica chuva frequente, temperaturas baixas e acumulados expressivos

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O mês de junho, normalmente caracterizado pelo tempo seco no Sudeste, deve registrar um comportamento atípico neste ano. A atuação sucessiva de frentes frias e ciclones extratropicais promete interromper a estiagem e provocar vários dias de chuva em diferentes regiões do Estado de São Paulo, incluindo Cotia.

De acordo com os meteorologistas, os volumes acumulados até o início do inverno, em 21 de junho, poderão superar a média histórica do mês em diversas áreas do Sudeste. A situação chama atenção porque junho costuma registrar baixos índices de precipitação, com médias entre 40 e 80 milímetros na maior parte da região.Em Cotia, a previsão aponta uma sequência de dias instáveis entre esta quarta-feira (10) e domingo (14). A quinta-feira (11) deve concentrar o maior volume de chuva, com previsão de 18 milímetros e possibilidade de trovoadas. As temperaturas permanecem baixas ao longo do período, variando entre 11°C e 21°C.• Quarta-feira (10): sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à noite. Temperaturas entre 11°C e 21°C.• Quinta-feira (11): chuva e trovoadas, com acumulado previsto de 18 milímetros. Mínima de 14°C e máxima de 19°C.• Sexta-feira (12): sol com algumas nuvens e chuva passageira. Temperaturas entre 13°C e 18°C.• Sábado (13): muitas nuvens ao longo do dia, sem previsão de chuva. Mínima de 15°C e máxima de 20°C.• Domingo (14): retorno da chuva, com acumulado estimado em 14,3 milímetros. Temperaturas entre 14°C e 18°C.Segundo os especialistas, a instabilidade será provocada pela formação e passagem de diversas frentes frias associadas a ciclones extratropicais. Além da chuva frequente, as massas de ar frio devem manter as temperaturas amenas na região.A tendência é que novos episódios de chuva atinjam o Sudeste entre os dias 18 e 23 de junho, mantendo um cenário incomum para uma época do ano tradicionalmente marcada pelo tempo seco.