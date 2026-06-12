Reclamações sobre água e esgoto levam vereadores a pedir investigação da Sabesp em Cotia

Parlamentares querem apurar questões relacionadas ao abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, além de avaliar os reflexos da privatização da companhia no município

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Um grupo de vereadores de Cotia protocolou um pedido de criação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar a atuação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e os serviços prestados à população da cidade.

A proposta foi apresentada pelos vereadores Dr. Silvio Cabral, Serginho, Castor, Sandrinho, Alexandre Frota, Peka Santos e Eduardo Nascimento. O objetivo é apurar reclamações relacionadas ao abastecimento de água, à coleta e ao tratamento de esgoto, além de avaliar os reflexos da privatização da companhia na qualidade dos serviços oferecidos aos moradores.Segundo os parlamentares, a CEI deverá reunir informações, analisar documentos e ouvir representantes da Sabesp para esclarecer questionamentos sobre a prestação dos serviços no município.De acordo com o vereador Dr. Silvio Cabral, a iniciativa foi motivada pelas demandas recebidas de moradores que relatam problemas relacionados ao atendimento e à operação da concessionária. O parlamentar afirma que a comissão poderá contribuir para ampliar a fiscalização e dar mais transparência às informações envolvendo o saneamento básico em Cotia.Caso seja instalada, a Comissão Especial de Inquérito terá poderes para conduzir investigações, solicitar documentos e ouvir testemunhas e representantes da empresa, ao final elaborando um relatório com as conclusões dos trabalhos.O pedido seguirá agora os trâmites previstos no regimento interno da Câmara Municipal de Cotia, que deverá analisar a proposta antes de uma eventual instalação da comissão.Os vereadores defendem que a iniciativa representa um instrumento de fiscalização do Poder Legislativo sobre um serviço considerado essencial para a população e que impacta diretamente a qualidade de vida dos moradores da cidade.