Prefeitura de Cotia abre processo seletivo para contratação temporária em programa social

Inscrições começam nesta sexta-feira (12) e contemplam vagas para assistente social, agente social e motorista vinculadas ao Programa SuperAção SP

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A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS), abriu um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais que irão atuar no Programa Superação, iniciativa voltada ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social.

As oportunidades são destinadas às funções de assistente social, agente social e motorista. Os profissionais selecionados serão contratados por prazo determinado, com atuação nas unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.De acordo com o edital, as inscrições deverão ser realizadas presencialmente na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social entre os dias 12 e 19 de junho, das 10h às 16h.O processo seletivo será realizado por meio de análise curricular e avaliação de títulos apresentados pelos candidatos. A publicação do resultado preliminar está prevista para o dia 24 de junho, enquanto o resultado definitivo deverá ser divulgado em 30 de junho. A homologação do certame está programada para 2 de julho.Segundo o editala contratação ocorre em razão da necessidade temporária de excepcional interesse público para a implantação e execução do Programa Superação, desenvolvido por meio de convênio com o Governo do Estado de São Paulo. A iniciativa busca fortalecer os serviços socioassistenciais oferecidos à população do município.Os contratos terão duração de até 12 meses e poderão ser encerrados antes do prazo em situações previstas no edital, como o término do programa, preenchimento das funções por concurso público ou por interesse da administração municipal.Os interessados devem consultar opara verificar os requisitos específicos de cada função, a documentação exigida e os critérios de pontuação que serão utilizados durante a seleção.Processo Seletivo Simplificado – Edital SDS nº 01/2026de 12 a 19 de junho de 2026das 10h às 16hSecretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Cotia (Avenida Benedito Isaac Pires, 35, 4º andar. Pq. Dom Henrique)24 de junho30 de junho2 de julho de 2026.