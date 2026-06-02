Raposo Tavares, em Cotia, foi alvo de operação contra caminhões e ônibus poluentes

Motoristas que trafegaram pela Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, encontraram uma operação especial de fiscalização ambiental nesta terça-feira (2). A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) promoveu uma força-tarefa para identificar caminhões e ônibus movidos a diesel que circulavam emitindo fumaça acima dos limites permitidos ou com sistemas de controle de poluentes adulterados.



Segundo a Cetesb, o objetivo da operação foi combater a emissão excessiva de poluentes por veículos a diesel, problema que tende a se agravar durante os meses mais frios do ano. Nesta época, as condições atmosféricas dificultam a dispersão da poluição, comprometendo a qualidade do ar e aumentando os riscos à saúde da população.



Veículos com manutenção inadequada podem lançar na atmosfera níveis elevados de material particulado e outros poluentes associados ao agravamento de doenças respiratórias e cardiovasculares.



Além da fiscalização, a operação também teve caráter educativo, buscando conscientizar motoristas e transportadores sobre a importância da manutenção preventiva dos veículos.





Como ocorreu a fiscalização



Durante a operação, os agentes da Cetesb utilizaram a Escala de Ringelmann, método que permite avaliar visualmente a intensidade da fumaça emitida pelos escapamentos.



Os veículos flagrados emitindo poluentes acima dos padrões ambientais ficaram sujeitos à autuação. A multa prevista para esse tipo de infração é de R$ 2.305,20.



A legislação prevê desconto de até 70% no valor da penalidade caso o proprietário realize os reparos necessários e comprove posteriormente que o veículo voltou a atender os limites de emissão estabelecidos.



Ação mobilizou diversas rodovias do estado



A fiscalização em Cotia integrou uma mobilização estadual que reuniu equipes da Cetesb em rodovias de diversas regiões. Entre os pontos escolhidos estiveram a Anchieta, Anhanguera, Bandeirantes, Ayrton Senna, Fernão Dias, Imigrantes e outros trechos da própria Raposo Tavares.



Em 2025, durante a Operação Inverno, mais de 114 mil veículos movidos a diesel foram fiscalizados em todo o estado. Desse total, cerca de 1,3% foi autuado por irregularidades relacionadas às emissões de poluentes.



A ação reforçou o trabalho de monitoramento ambiental realizado durante o período mais crítico para a qualidade do ar em São Paulo e buscou reduzir a circulação de veículos com altos índices de emissão de poluentes.