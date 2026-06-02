Pedestre morre após ser atropelado por carreta em Carapicuíba

Condutor da carreta relatou ter atingido um pedestre durante a noite e procurou uma base da concessionária horas depois

Foto: Artesp

Um pedestre morreu após ser atropelado na noite desta segunda-feira (1º) no km 20 do trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, em Carapicuíba.

Perícia e remoção do corpo



Durante a madrugada, o local permaneceu preservado para os trabalhos periciais. Segundo o registro da ocorrência, a perícia chegou ao trecho por volta das 4h03.



Já na manhã desta terça-feira (2), uma funerária foi acionada para realizar a remoção da vítima. A equipe chegou ao local às 7h51 e o corpo foi removido.



Ainda de acordo com o relatório da ocorrência, o operador da concessionária não coletou informações sobre a carga transportada pela carreta envolvida no acidente.



Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima.

De acordo com as informações apuradas no local, uma carreta trafegava pela pista no sentido externo quando, ao chegar ao trecho do acidente, o motorista se deparou com um pedestre realizando a travessia da rodovia. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o veículo acabou atingindo a vítima.Após o atropelamento, a carreta deixou o local.Pouco antes da meia-noite, às 23h28, equipes da concessionária SPMar receberam a informação de que uma carreta havia parado na base operacional localizada no km 41. No local, o condutor informou que acreditava ter atropelado uma pessoa nas proximidades do km 19 do Rodoanel.Seis minutos depois, às 23h34, a vítima foi localizada no acostamento da rodovia.As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pelas autoridades.