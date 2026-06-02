Pedestre morre após ser atropelado por carreta em Carapicuíba

Condutor da carreta relatou ter atingido um pedestre durante a noite e procurou uma base da concessionária horas depois
|Foto: Artesp
Um pedestre morreu após ser atropelado na noite desta segunda-feira (1º) no km 20 do trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, em Carapicuíba.
De acordo com as informações apuradas no local, uma carreta trafegava pela pista no sentido externo quando, ao chegar ao trecho do acidente, o motorista se deparou com um pedestre realizando a travessia da rodovia. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o veículo acabou atingindo a vítima.
Após o atropelamento, a carreta deixou o local.
Pouco antes da meia-noite, às 23h28, equipes da concessionária SPMar receberam a informação de que uma carreta havia parado na base operacional localizada no km 41. No local, o condutor informou que acreditava ter atropelado uma pessoa nas proximidades do km 19 do Rodoanel.
Seis minutos depois, às 23h34, a vítima foi localizada no acostamento da rodovia.
As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pelas autoridades.
Perícia e remoção do corpo
Durante a madrugada, o local permaneceu preservado para os trabalhos periciais. Segundo o registro da ocorrência, a perícia chegou ao trecho por volta das 4h03.
Já na manhã desta terça-feira (2), uma funerária foi acionada para realizar a remoção da vítima. A equipe chegou ao local às 7h51 e o corpo foi removido.
Ainda de acordo com o relatório da ocorrência, o operador da concessionária não coletou informações sobre a carga transportada pela carreta envolvida no acidente.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima.
Durante a madrugada, o local permaneceu preservado para os trabalhos periciais. Segundo o registro da ocorrência, a perícia chegou ao trecho por volta das 4h03.
Já na manhã desta terça-feira (2), uma funerária foi acionada para realizar a remoção da vítima. A equipe chegou ao local às 7h51 e o corpo foi removido.
Ainda de acordo com o relatório da ocorrência, o operador da concessionária não coletou informações sobre a carga transportada pela carreta envolvida no acidente.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima.