Morte em Caucaia do Alto: empresa revela detalhes de atropelamento em linha de trem

Uma pessoa morreu e outra foi socorrida em estado grave após serem atingidas por um trem durante a madrugada de terça-feira (2)
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Um atropelamento ferroviário registrado na madrugada desta terça-feira (2) terminou com a morte de uma pessoa e deixou outra gravemente ferida em Caucaia do Alto, distrito de Cotia. O caso aconteceu por volta da meia-noite, na linha férrea administrada pela concessionária Rumo Logística.
De acordo com informações apuradas, uma das vítimas morreu ainda no local. A segunda pessoa foi socorrida em estado grave por equipes de emergência acionadas para atender a ocorrência.
Em nota exclusiva enviada ao Cotia e Cia, a Rumo Logística lamentou o ocorrido e informou que os dois pedestres teriam acessado indevidamente a área operacional da ferrovia, considerada de acesso proibido.
Segundo a concessionária, o maquinista percebeu a presença das pessoas na via férrea e adotou os procedimentos de segurança previstos para esse tipo de situação.
"A concessionária lamenta o atropelamento de duas pessoas ocorrido nesta terça-feira (02/6), por volta da meia-noite, na linha férrea em Caucaia do Alto (SP). Dois pedestres acessaram indevidamente a área operacional da ferrovia – local de acesso proibido – no momento em que o trem se aproximava. O maquinista seguiu os protocolos de segurança, incluindo o acionamento da buzina e dos freios de emergência, mas os indivíduos permaneceram sobre a via", informou a empresa.
Ainda de acordo com a nota, equipes da concessionária prestaram atendimento inicial e acionaram os órgãos responsáveis pela ocorrência.
"Equipes da concessionária prestaram atendimento no local e acionaram as autoridades policiais, equipes de saúde e demais órgãos de segurança para atendimento da ocorrência", acrescentou.
A Rumo também aproveitou a manifestação para reforçar os alertas sobre os riscos de circulação em áreas ferroviárias.
"A empresa reforça a orientação para que a população mantenha sempre distância segura da linha férrea. Transitar sobre os trilhos é uma prática ilegal e perigosa, que coloca vidas em risco. A ferrovia é uma área de operação logística e a segurança depende da colaboração de todos", destacou a concessionária.
As circunstâncias do caso deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Até o momento, não foram divulgadas as identidades das vítimas.