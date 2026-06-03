Morte em Caucaia do Alto: empresa revela detalhes de atropelamento em linha de trem

Uma pessoa morreu e outra foi socorrida em estado grave após serem atingidas por um trem durante a madrugada de terça-feira (2)

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Um atropelamento ferroviário registrado na madrugada desta terça-feira (2) terminou com a morte de uma pessoa e deixou outra gravemente ferida em Caucaia do Alto, distrito de Cotia. O caso aconteceu por volta da meia-noite, na linha férrea administrada pela concessionária Rumo Logística.

De acordo com informações apuradas, uma das vítimas morreu ainda no local. A segunda pessoa foi socorrida em estado grave por equipes de emergência acionadas para atender a ocorrência.Em nota exclusiva enviada ao Cotia e Cia, a Rumo Logística lamentou o ocorrido e informou que os dois pedestres teriam acessado indevidamente a área operacional da ferrovia, considerada de acesso proibido.Segundo a concessionária, o maquinista percebeu a presença das pessoas na via férrea e adotou os procedimentos de segurança previstos para esse tipo de situação., informou a empresa.Ainda de acordo com a nota, equipes da concessionária prestaram atendimento inicial e acionaram os órgãos responsáveis pela ocorrência., acrescentou.A Rumo também aproveitou a manifestação para reforçar os alertas sobre os riscos de circulação em áreas ferroviárias., destacou a concessionária.As circunstâncias do caso deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Até o momento, não foram divulgadas as identidades das vítimas.