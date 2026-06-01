Raposo: falha humana está por trás de 95% dos acidentes, aponta coordenador da Sorocabana

Em entrevista ao Cotia e Cia, representante da concessionária também destacou os pontos mais críticos da rodovia e os investimentos em segurança

Marlon Amâncio, coordenador de operações da Motiva Sorocabana. Imagem: Stúdios Tako

Os acidentes na Rodovia Raposo Tavares foram um dos temas abordados durante entrevista exclusiva concedida ao Cotia e Cia, nos Studios Tako, pelo coordenador de Operações da Motiva Sorocabana, Marlon Amâncio.







Responsável pelo trecho da SP-270 que vai do km 34, em Cotia, até o km 115, em Araçoiaba da Serra, a concessionária administra cerca de 81 quilômetros da rodovia, passando também por Vargem Grande Paulista, São Roque, Mairinque e Alumínio.Durante a conversa, Marlon revelou quais são os pontos que mais preocupam a concessionária em relação aos acidentes. Segundo ele, o trecho entre os quilômetros 37 e 39, na região de Cotia, está entre os mais críticos da rodovia devido às características da via., explicou.O coordenador também falou sobre os investimentos realizados para aumentar a segurança dos usuários da Raposo Tavares. Entre as ações estão a revitalização da sinalização horizontal e a implantação de vibralines, dispositivos que alertam os condutores por meio de vibração e ruído quando há mudança involuntária de faixa.Outro ponto destacado foi o comportamento dos motoristas. De acordo com Marlon, estatísticas apontam que cerca de 95% dos acidentes registrados têm relação com falhas humanas, reforçando a importância da direção responsável e do respeito às normas de trânsito.Veja o trecho da entrevista abaixo: