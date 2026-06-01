Motociclista fica gravemente ferido após colisão na Raposo Tavares

Acidente aconteceu no fim da manhã desta segunda-feira (1º), na altura do km 13 da rodovia, e provocou a interdição temporária das pistas para atendimento da vítima

Imagem: Artesp

Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente registrado no fim da manhã desta segunda-feira (1º) no km 13 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na capital paulista.

De acordo com informações apuradas no local, a motocicleta Yamaha e um automóvel Fiat Argo trafegavam pela faixa 1 de rolamento quando ocorreu a colisão. Segundo o relato inicial, o motociclista não teria percebido a lentidão do trânsito à frente e, sem tempo hábil para frear ou realizar uma manobra de desvio, atingiu a traseira do carro.Com o impacto, a motocicleta tombou na pista e o condutor sofreu ferimentos graves.Equipes de resgate foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência. Às 12h37, o helicóptero Águia, da Polícia Militar, pousou no local para realizar o transporte aeromédico da vítima.Para garantir a segurança da operação, foi necessária a interdição total da rodovia nos dois sentidos durante o pouso e a decolagem da aeronave. Após o embarque da vítima, que foi encaminhada a uma unidade hospitalar, as pistas foram liberadas.Já às 13h14, um guincho leve realizou a remoção dos veículos envolvidos para a base da Polícia Militar Rodoviária, localizada no km 15 da Raposo Tavares, sentido oeste.O trânsito foi normalizado após a conclusão dos trabalhos de resgate e retirada dos veículos.