Fábio Rabin apresenta novo show de stand-up comedy em Cotia nesta quinta-feira (4)

Humorista sobe ao palco do Teatro Desafio com show que mistura comédia e reflexões sobre paternidade, amadurecimento e os desafios de ver os filhos crescerem
|Foto: Divulgação
Os moradores de Cotia e região terão a oportunidade de assistir ao mais novo espetáculo de Fábio Rabin nesta quinta-feira (4). O humorista apresenta seu sétimo show solo no Teatro Desafio, trazendo ao público histórias divertidas e reflexões sobre as mudanças que a vida impõe ao longo dos anos.
Conhecido por abordar situações do cotidiano com muito humor, Rabin desta vez transforma uma experiência pessoal em tema central do espetáculo: o crescimento da filha e os desafios de acompanhar essa nova fase da vida.
Após anos viajando pelo Brasil e pelo mundo em busca do sucesso profissional e da tão sonhada estabilidade financeira, o comediante se depara com uma realidade inesperada ao voltar para casa: sua filha já não é mais uma criança.
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No palco, ele compartilha de forma bem-humorada o impacto de perceber que aquela menina que pegava no colo, colocava para dormir e tratava como uma boneca está se tornando uma pré-adolescente.
Entre piadas, histórias familiares e situações com as quais muitos pais e mães vão se identificar, Rabin fala sobre as transformações da vida, a passagem do tempo e a busca por uma nova forma de se conectar com a filha.
O espetáculo promete arrancar gargalhadas do público ao mesmo tempo em que aborda temas universais, como família, amadurecimento e relacionamentos.
No palco, ele compartilha de forma bem-humorada o impacto de perceber que aquela menina que pegava no colo, colocava para dormir e tratava como uma boneca está se tornando uma pré-adolescente.
Entre piadas, histórias familiares e situações com as quais muitos pais e mães vão se identificar, Rabin fala sobre as transformações da vida, a passagem do tempo e a busca por uma nova forma de se conectar com a filha.
O espetáculo promete arrancar gargalhadas do público ao mesmo tempo em que aborda temas universais, como família, amadurecimento e relacionamentos.
Serviço
Show: Fábio Rabin – Novo Espetáculo
Data: 4 de junho (quinta-feira)
Horário: 21h
Local: Teatro DesafioR
Endereço: Ametista, Parque Bahia, Cotia
Classificação: 16 anos
Duração: 90 minutos
Acessibilidade: Espaço com acesso para pessoas com deficiência (PCD)
Ingressos: entre R$ 50 e R$ 100, além da taxa de serviço (CLIQUE AQUI)
Show: Fábio Rabin – Novo Espetáculo
Data: 4 de junho (quinta-feira)
Horário: 21h
Local: Teatro DesafioR
Endereço: Ametista, Parque Bahia, Cotia
Classificação: 16 anos
Duração: 90 minutos
Acessibilidade: Espaço com acesso para pessoas com deficiência (PCD)
Ingressos: entre R$ 50 e R$ 100, além da taxa de serviço (CLIQUE AQUI)