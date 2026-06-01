Fábio Rabin apresenta novo show de stand-up comedy em Cotia nesta quinta-feira (4)

Humorista sobe ao palco do Teatro Desafio com show que mistura comédia e reflexões sobre paternidade, amadurecimento e os desafios de ver os filhos crescerem

Foto: Divulgação

Os moradores de Cotia e região terão a oportunidade de assistir ao mais novo espetáculo de Fábio Rabin nesta quinta-feira (4). O humorista apresenta seu sétimo show solo no Teatro Desafio, trazendo ao público histórias divertidas e reflexões sobre as mudanças que a vida impõe ao longo dos anos.





CLIQUE AQUI PARA ADQUIRIR OS INGRESSOS



No palco, ele compartilha de forma bem-humorada o impacto de perceber que aquela menina que pegava no colo, colocava para dormir e tratava como uma boneca está se tornando uma pré-adolescente.



Entre piadas, histórias familiares e situações com as quais muitos pais e mães vão se identificar, Rabin fala sobre as transformações da vida, a passagem do tempo e a busca por uma nova forma de se conectar com a filha.



O espetáculo promete arrancar gargalhadas do público ao mesmo tempo em que aborda temas universais, como família, amadurecimento e relacionamentos.



Serviço



Show: Fábio Rabin – Novo Espetáculo

Data: 4 de junho (quinta-feira)

Horário: 21h

Local: Teatro DesafioR

Endereço: Ametista, Parque Bahia, Cotia

Classificação: 16 anos

Duração: 90 minutos

Acessibilidade: Espaço com acesso para pessoas com deficiência (PCD)

Ingressos: entre R$ 50 e R$ 100, além da taxa de serviço (CLIQUE AQUI) Show: Fábio Rabin – Novo EspetáculoData: 4 de junho (quinta-feira)Horário: 21hLocal: Teatro DesafioREndereço: Ametista, Parque Bahia, CotiaClassificação: 16 anosDuração: 90 minutosAcessibilidade: Espaço com acesso para pessoas com deficiência (PCD)Ingressos: entre R$ 50 e R$ 100, além da taxa de serviço No palco, ele compartilha de forma bem-humorada o impacto de perceber que aquela menina que pegava no colo, colocava para dormir e tratava como uma boneca está se tornando uma pré-adolescente.Entre piadas, histórias familiares e situações com as quais muitos pais e mães vão se identificar, Rabin fala sobre as transformações da vida, a passagem do tempo e a busca por uma nova forma de se conectar com a filha.O espetáculo promete arrancar gargalhadas do público ao mesmo tempo em que aborda temas universais, como família, amadurecimento e relacionamentos.

Conhecido por abordar situações do cotidiano com muito humor, Rabin desta vez transforma uma experiência pessoal em tema central do espetáculo: o crescimento da filha e os desafios de acompanhar essa nova fase da vida.Após anos viajando pelo Brasil e pelo mundo em busca do sucesso profissional e da tão sonhada estabilidade financeira, o comediante se depara com uma realidade inesperada ao voltar para casa: sua filha já não é mais uma criança.