Homem desaparece após sair de clínica de reabilitação em Caucaia do Alto; família cobra explicações

Guilherme foi visto pela última vez na Rodovia Anhanguera durante atividade externa. Polícia Civil investiga o caso

Foto: Arquivo pessoal





Um homem de 32 anos que realizava tratamento em uma clínica de reabilitação localizada em Caucaia do Alto, em Cotia, está desaparecido há mais de três semanas. A família de Guilherme Medeiros da Silva, morador de São Carlos, cobra esclarecimentos sobre as circunstâncias do desaparecimento, registrado no dia 28 de maio.





(Texto com informações dos portais G1 e UOL)

Segundo familiares, Guilherme estava internado desde dezembro de 2025 em uma clínica terapêutica instalada em Caucaia para tratamento contra dependência química. Ele foi visto pela última vez na Rodovia Anhanguera, durante uma atividade realizada fora da unidade.De acordo com o boletim de ocorrência, os familiares foram informados sobre o desaparecimento apenas no dia seguinte, em 29 de maio. Desde então, a Polícia Civil investiga o caso.Segundo a versão apresentada pela clínica à família, Guilherme participava de uma atividade externa para buscar doações destinadas à instituição quando o veículo utilizado apresentou problemas mecânicos na rodovia. Ainda conforme o relato, ele teria deixado o local e entrado em uma área de mata, não sendo mais encontrado.A mãe do paciente afirma que não autorizou a saída do filho da clínica e diz que jamais foi consultada sobre a participação dele em atividades externas., afirmou.A advogada que representa a família informou que os parentes questionam os procedimentos adotados pela instituição e buscam esclarecimentos sobre as circunstâncias da saída do paciente.Segundo ela, a clínica sustenta que havia autorização para a participação em atividades externas, versão contestada pela mãe de Guilherme. A defesa da família também afirma que a instituição não teria registrado boletim de ocorrência após o desaparecimento.Passados mais de 20 dias desde o desaparecimento, familiares seguem mobilizados em busca de informações que possam ajudar a localizar Guilherme.Até o momento, o paradeiro do homem permanece desconhecido e as investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.