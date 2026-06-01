Projeto do metrô que ligará Cotia a São Paulo tem etapa adiada

Datas previstas para uma fase importante da futura Linha 22-Marrom foram transferidas; mudança foi publicada nesta segunda-feira (1º)

Foto: Prefeitura de Cotia

O Metrô de São Paulo anunciou uma alteração no cronograma de uma das próximas etapas da futura Linha 22-Marrom, ramal planejado para conectar Cotia à capital paulista. De acordo com o site Metrô CPTM, as licitações destinadas à contratação das empresas responsáveis pelo desenvolvimento do projeto básico da linha foram adiadas para o mês de julho.

A mudança foi publicada por meio de avisos de retificação divulgados nesta segunda-feira (1º). De acordo com o Metrô, as datas das sessões públicas dos dois lotes previstos no processo licitatório foram remarcadas, sem alterações no escopo dos editais ou nas condições da contratação.O Lote 1, que contempla o trecho entre o Terminal Cotia e a estação Reserva Raposo (exclusive), teve a sessão transferida de 16 de junho para 2 de julho. Já o Lote 2, que compreende o percurso entre a estação Reserva Raposo e Sumaré, passou de 18 de junho para 7 de julho.A licitação tem como objetivo contratar os serviços de elaboração do projeto básico da futura linha, etapa considerada fundamental para o avanço do empreendimento. É a partir desse projeto que serão detalhadas as características técnicas da obra, incluindo traçado, estações, sistemas operacionais e demais definições necessárias para as próximas fases de implantação.Considerada uma das obras de mobilidade mais aguardadas da Região Oeste da Grande São Paulo, a Linha 22-Marrom deverá ligar Cotia à capital por meio de aproximadamente 30 quilômetros de extensão.O projeto prevê a construção de 19 estações ao longo do percurso. Em Cotia, estão previstas sete paradas, distribuídas entre as regiões da Granja Viana, Mesopotâmia, Estrada do Embu, Parque Alexandra, Jardim Sabiá, Santo Antônio e Centro.Quando estiver em operação, a linha permitirá integração com importantes sistemas de transporte da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a Linha 9-Esmeralda da CPTM e as linhas 4-Amarela e 2-Verde do Metrô.Apesar do adiamento das licitações, o Metrô informou que a alteração envolve apenas as datas das sessões públicas, sem mudanças nos objetivos do projeto ou nas condições estabelecidas nos editais.