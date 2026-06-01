O que se sabe sobre o caso suspeito de Ebola investigado em São Paulo

Entenda os resultados divulgados até agora e por que as autoridades mantêm o protocolo de investigação para Ebola

Foto: Governo de SP





A investigação de um caso suspeito de Ebola em São Paulo ganhou um novo capítulo neste fim de semana. A Secretaria de Estado da Saúde informou que exames realizados pelo Instituto Adolfo Lutz identificaram a presença da bactéria Neisseria meningitidis, responsável pela meningite meningocócica, em um paciente que inicialmente estava sendo investigado por possível infecção pelo vírus Ebola.

O paciente é um homem de 37 anos, procedente da República Democrática do Congo, país que enfrenta um surto da doença causado pela cepa Bundibugyo do vírus Ebola. Ele havia retornado recentemente ao Brasil e apresentou sintomas compatíveis com a definição de caso suspeito, incluindo febre.Apesar da confirmação laboratorial da bactéria causadora da meningite, as autoridades de saúde reforçam que a investigação para Ebola continua em andamento. O paciente permanece internado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, unidade de referência estadual para o atendimento de casos suspeitos ou confirmados da doença.Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a identificação da bactéria faz parte do processo de diagnóstico diferencial, utilizado para investigar outras possíveis causas dos sintomas apresentados pelo paciente.A apuração inclui exames específicos para Ebola e outras infecções virais, além de análises genômicas que ainda estão em andamento.A investigação foi iniciada de forma preventiva devido ao histórico recente de viagem do paciente para uma região com transmissão ativa do vírus e aos sintomas apresentados. O protocolo prevê isolamento, monitoramento e notificação imediata às autoridades de vigilância epidemiológica.Apesar da atenção dada ao caso, a Secretaria de Estado da Saúde ressalta que o risco de introdução do Ebola no Brasil continua sendo considerado muito baixo. Entre os fatores que contribuem para essa avaliação estão a ausência de transmissão da doença na América do Sul, a inexistência de voos diretos entre as áreas afetadas e o continente sul-americano, além da forma de transmissão do vírus, que exige contato direto com sangue, secreções ou fluidos corporais de pessoas infectadas e sintomáticas.As autoridades orientam os serviços de saúde a manter vigilância em pacientes com febre e histórico recente de viagem para áreas com circulação do vírus Ebola ou que tenham tido contato com pessoas suspeitas ou confirmadas para a doença.A Secretaria da Saúde informou que novas atualizações serão divulgadas após a conclusão dos exames laboratoriais em andamento.