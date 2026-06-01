O que se sabe sobre o caso suspeito de Ebola investigado em São Paulo

Entenda os resultados divulgados até agora e por que as autoridades mantêm o protocolo de investigação para Ebola
|Foto: Governo de SP
A investigação de um caso suspeito de Ebola em São Paulo ganhou um novo capítulo neste fim de semana. A Secretaria de Estado da Saúde informou que exames realizados pelo Instituto Adolfo Lutz identificaram a presença da bactéria Neisseria meningitidis, responsável pela meningite meningocócica, em um paciente que inicialmente estava sendo investigado por possível infecção pelo vírus Ebola.
O paciente é um homem de 37 anos, procedente da República Democrática do Congo, país que enfrenta um surto da doença causado pela cepa Bundibugyo do vírus Ebola. Ele havia retornado recentemente ao Brasil e apresentou sintomas compatíveis com a definição de caso suspeito, incluindo febre.
Apesar da confirmação laboratorial da bactéria causadora da meningite, as autoridades de saúde reforçam que a investigação para Ebola continua em andamento. O paciente permanece internado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, unidade de referência estadual para o atendimento de casos suspeitos ou confirmados da doença.
Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a identificação da bactéria faz parte do processo de diagnóstico diferencial, utilizado para investigar outras possíveis causas dos sintomas apresentados pelo paciente.
A apuração inclui exames específicos para Ebola e outras infecções virais, além de análises genômicas que ainda estão em andamento.
A investigação foi iniciada de forma preventiva devido ao histórico recente de viagem do paciente para uma região com transmissão ativa do vírus e aos sintomas apresentados. O protocolo prevê isolamento, monitoramento e notificação imediata às autoridades de vigilância epidemiológica.
Apesar da atenção dada ao caso, a Secretaria de Estado da Saúde ressalta que o risco de introdução do Ebola no Brasil continua sendo considerado muito baixo. Entre os fatores que contribuem para essa avaliação estão a ausência de transmissão da doença na América do Sul, a inexistência de voos diretos entre as áreas afetadas e o continente sul-americano, além da forma de transmissão do vírus, que exige contato direto com sangue, secreções ou fluidos corporais de pessoas infectadas e sintomáticas.
As autoridades orientam os serviços de saúde a manter vigilância em pacientes com febre e histórico recente de viagem para áreas com circulação do vírus Ebola ou que tenham tido contato com pessoas suspeitas ou confirmadas para a doença.
A Secretaria da Saúde informou que novas atualizações serão divulgadas após a conclusão dos exames laboratoriais em andamento.