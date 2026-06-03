Curso gratuito de Cuidador de Idosos abre inscrições em Caucaia do Alto

Capacitação presencial oferece 80 horas de formação e prepara alunos para atuar em uma das áreas com maior demanda de profissionais no país

Foto: Reprodução





Quem deseja ingressar ou se especializar em uma das profissões mais requisitadas atualmente já pode se inscrever no curso presencial de Cuidador de Idosos, que está com vagas abertas em Caucaia do Alto, distrito de Cotia.





O curso também aborda práticas voltadas ao atendimento humanizado, cada vez mais valorizado no mercado de trabalho.



A formação conta com 80 horas de duração e será realizada de forma presencial, com turmas nos períodos da manhã e da noite.



Podem participar pessoas com idade entre 25 e 59 anos.



Como se inscrever



As inscrições devem ser feitas por meio do Portal Trampolim. Para participar, é necessário acessar a plataforma utilizando uma conta Gov.br e preencher os dados solicitados.



As inscrições devem ser feitas. Para participar, é necessário acessar a plataforma utilizando uma conta Gov.br e preencher os dados solicitados.

Serviço



Curso Presencial de Cuidador de Idosos



📍 Local: Escola Municipal Maisa Aparecida Ribeiro



🏠 Endereço: Rua Escolástica Vaz Godinho, 39 – Caucaia do Alto, Cotia



⏳ Carga horária: 80 horas



🕒 Aulas presenciais nos períodos da manhã ou da noite



👥 Público-alvo: pessoas entre 25 e 59 anos



💻 Inscrições: Portal Trampolim (acesso com conta Gov.br)

A capacitação tem como objetivo preparar profissionais para atuar no cuidado e na assistência à população idosa, setor que vem registrando crescimento nos últimos anos em razão do envelhecimento da população brasileira.Durante as aulas, os participantes aprenderão conteúdos fundamentais para o exercício da profissão, incluindo rotina de cuidados, técnicas de higiene, alimentação saudável, mobilidade, prevenção de acidentes e noções de primeiros socorros.