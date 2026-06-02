Prepare a pipoca: junho chega com grandes estreias nas telonas do Shopping Granja Vianna

Nostalgia, super-heróis, animações, ficção científica e até shows de K-pop na telona fazem parte da programação especial do Cinemark neste mês
|Imagem: Reprodução
Os amantes da sétima arte já podem preparar a pipoca. O mês de junho promete movimentar as salas do Cinemark do Shopping Granja Vianna com uma programação repleta de estreias aguardadas pelo público de diferentes gerações.
Entre os destaques estão produções que despertam a nostalgia dos fãs, como Mestres do Universo, que marca o retorno de He-Man aos cinemas, Todo Mundo em Pânico 6, que resgata o humor irreverente da franquia dos anos 2000, e Toy Story 5, novo capítulo da animação que conquistou crianças e adultos ao redor do mundo.
A programação também traz novidades para os fãs de super-heróis, ficção científica e cultura pop, incluindo Supergirl, Dia D e atrações especiais voltadas ao universo do K-pop.
He-Man retorna às telonas
Abrindo a programação do mês, Mestres do Universo estreia em 3 de junho. O longa acompanha a jornada do Príncipe Adam, que precisa assumir seu destino como He-Man para proteger o reino de Eternia das ameaças do vilão Esqueleto.
O filme traz nomes como Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Idris Elba e Jared Leto no elenco.
A volta de uma das comédias mais populares dos anos 2000
No dia 4 de junho, chega aos cinemas Todo Mundo em Pânico 6. O novo capítulo reúne os personagens clássicos Cindy, Brenda, Ray e Shorty em mais uma sequência repleta de sátiras, referências à cultura pop e humor escrachado.
A produção promete agradar os fãs que acompanharam a franquia desde o início.
Abrindo a programação do mês, Mestres do Universo estreia em 3 de junho. O longa acompanha a jornada do Príncipe Adam, que precisa assumir seu destino como He-Man para proteger o reino de Eternia das ameaças do vilão Esqueleto.
O filme traz nomes como Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Idris Elba e Jared Leto no elenco.
A volta de uma das comédias mais populares dos anos 2000
No dia 4 de junho, chega aos cinemas Todo Mundo em Pânico 6. O novo capítulo reúne os personagens clássicos Cindy, Brenda, Ray e Shorty em mais uma sequência repleta de sátiras, referências à cultura pop e humor escrachado.
A produção promete agradar os fãs que acompanharam a franquia desde o início.
Sucesso da internet ganha espaço nas telonas
Também em 4 de junho estreia The Amazing Digital Circus: O Último Ato. O fenômeno da internet leva para os cinemas a história de personagens presos em um universo virtual caótico e surreal, misturando animação, ficção científica, humor e drama psicológico.
Também em 4 de junho estreia The Amazing Digital Circus: O Último Ato. O fenômeno da internet leva para os cinemas a história de personagens presos em um universo virtual caótico e surreal, misturando animação, ficção científica, humor e drama psicológico.
Ficção científica e mistério
Já no dia 11 de junho, o público poderá conferir Dia D, produção que apresenta uma trama envolvendo conspirações governamentais e a descoberta de vida extraterrestre. O filme acompanha o impacto global da revelação de segredos mantidos em sigilo durante décadas.
BTS nas telonas
Os fãs de K-pop também terão um motivo especial para visitar o cinema. Em 13 de junho, será exibido BTS World Tour 'Arirang' in Busan: Live Viewing, levando para a tela grande momentos da nova turnê mundial do grupo sul-coreano BTS.
A exibição permite que os admiradores acompanhem a volta da banda aos palcos enquanto a turnê ainda não passa pelo Brasil.
Os fãs de K-pop também terão um motivo especial para visitar o cinema. Em 13 de junho, será exibido BTS World Tour 'Arirang' in Busan: Live Viewing, levando para a tela grande momentos da nova turnê mundial do grupo sul-coreano BTS.
A exibição permite que os admiradores acompanhem a volta da banda aos palcos enquanto a turnê ainda não passa pelo Brasil.
Woody, Buzz e companhia enfrentam a era digital
Uma das estreias mais aguardadas do mês acontece em 18 de junho com Toy Story 5. Desta vez, os brinquedos enfrentam um desafio diferente: competir pela atenção das crianças em um mundo dominado por tablets, celulares e tecnologia.
O novo capítulo promete emocionar os fãs da franquia e apresentar reflexões sobre as mudanças de comportamento das novas gerações.
Supergirl fecha o mês de estreias
Encerrando a programação, Supergirl estreia em 25 de junho. O longa traz Milly Alcock no papel de Kara Zor-El e apresenta uma heroína mais madura em uma aventura espacial inspirada nos quadrinhos de Tom King.
Como garantir os ingressos
Os ingressos para as pré-estreias e demais sessões podem ser adquiridos na bilheteria do Cinemark do Shopping Granja Vianna ou pelo site oficial do empreendimento.
Com opções que vão da animação à ação, passando por comédia, fantasia, ficção científica e música, junho promete ser um dos meses mais movimentados do ano para os amantes do cinema na região.