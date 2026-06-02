Prepare a pipoca: junho chega com grandes estreias nas telonas do Shopping Granja Vianna

Nostalgia, super-heróis, animações, ficção científica e até shows de K-pop na telona fazem parte da programação especial do Cinemark neste mês

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Os amantes da sétima arte já podem preparar a pipoca. O mês de junho promete movimentar as salas do Cinemark do Shopping Granja Vianna com uma programação repleta de estreias aguardadas pelo público de diferentes gerações.

He-Man retorna às telonas



Abrindo a programação do mês, Mestres do Universo estreia em 3 de junho. O longa acompanha a jornada do Príncipe Adam, que precisa assumir seu destino como He-Man para proteger o reino de Eternia das ameaças do vilão Esqueleto.



O filme traz nomes como Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Idris Elba e Jared Leto no elenco.

A volta de uma das comédias mais populares dos anos 2000



No dia 4 de junho, chega aos cinemas Todo Mundo em Pânico 6. O novo capítulo reúne os personagens clássicos Cindy, Brenda, Ray e Shorty em mais uma sequência repleta de sátiras, referências à cultura pop e humor escrachado.



A produção promete agradar os fãs que acompanharam a franquia desde o início.





Sucesso da internet ganha espaço nas telonas



Também em 4 de junho estreia The Amazing Digital Circus: O Último Ato. O fenômeno da internet leva para os cinemas a história de personagens presos em um universo virtual caótico e surreal, misturando animação, ficção científica, humor e drama psicológico.



Ficção científica e mistério



Já no dia 11 de junho, o público poderá conferir Dia D, produção que apresenta uma trama envolvendo conspirações governamentais e a descoberta de vida extraterrestre. O filme acompanha o impacto global da revelação de segredos mantidos em sigilo durante décadas.





BTS nas telonas



Os fãs de K-pop também terão um motivo especial para visitar o cinema. Em 13 de junho, será exibido BTS World Tour 'Arirang' in Busan: Live Viewing, levando para a tela grande momentos da nova turnê mundial do grupo sul-coreano BTS.



A exibição permite que os admiradores acompanhem a volta da banda aos palcos enquanto a turnê ainda não passa pelo Brasil.



Woody, Buzz e companhia enfrentam a era digital



Uma das estreias mais aguardadas do mês acontece em 18 de junho com Toy Story 5. Desta vez, os brinquedos enfrentam um desafio diferente: competir pela atenção das crianças em um mundo dominado por tablets, celulares e tecnologia.



O novo capítulo promete emocionar os fãs da franquia e apresentar reflexões sobre as mudanças de comportamento das novas gerações.



Supergirl fecha o mês de estreias



Encerrando a programação, Supergirl estreia em 25 de junho. O longa traz Milly Alcock no papel de Kara Zor-El e apresenta uma heroína mais madura em uma aventura espacial inspirada nos quadrinhos de Tom King.



Como garantir os ingressos



Os ingressos para as pré-estreias e demais sessões podem ser adquiridos na bilheteria do Cinemark do Shopping Granja Vianna ou pelo site oficial do empreendimento.



Com opções que vão da animação à ação, passando por comédia, fantasia, ficção científica e música, junho promete ser um dos meses mais movimentados do ano para os amantes do cinema na região.

Entre os destaques estão produções que despertam a nostalgia dos fãs, como Mestres do Universo, que marca o retorno de He-Man aos cinemas, Todo Mundo em Pânico 6, que resgata o humor irreverente da franquia dos anos 2000, e Toy Story 5, novo capítulo da animação que conquistou crianças e adultos ao redor do mundo.A programação também traz novidades para os fãs de super-heróis, ficção científica e cultura pop, incluindo Supergirl, Dia D e atrações especiais voltadas ao universo do K-pop.