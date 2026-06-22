Prefeitura inaugura Ponto Humanizado Inclusivo no Centro de Cotia

Novo equipamento público conta com Wi-Fi, espaço sensorial e monitoramento 24 horas
A Prefeitura de Cotia inaugurou neste sábado (20) o primeiro Ponto Humanizado Inclusivo da cidade, instalado na Avenida Professor José Barreto, na região central. O espaço reúne recursos de acessibilidade, tecnologia, conforto e segurança e passa a oferecer uma estrutura diferenciada para quem utiliza o transporte coletivo.
O novo ponto de ônibus foi projetado para transformar o tempo de espera dos passageiros em uma experiência mais confortável. Entre os diferenciais estão climatizadores, Wi-Fi gratuito, carregadores para celulares com entradas USB e USB-C, mini biblioteca, telão de LED, televisores, som ambiente, coleta seletiva e bebedouro acessível.
O espaço conta com piso tátil para pessoas com deficiência visual, área reservada para cadeirantes, atendimento em Libras por videochamada por meio do programa Cotia com Sinais e um espaço sensorial voltado a pessoas neurodivergentes, especialmente aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Na área da segurança, o ponto possui um totem de emergência e 11 câmeras de monitoramento internas e externas, integradas à Central de Monitoramento da Guarda Civil Municipal, com funcionamento ininterrupto.
A inauguração reuniu o prefeito Welington Formiga, o vice-prefeito Paulinho Lenha, secretários municipais, vereadores e moradores.
Durante o evento, o prefeito destacou que o objetivo é oferecer mais dignidade aos usuários do transporte coletivo e pediu a colaboração da população para preservar o espaço.
"O nosso ponto é o mais humanizado, inteligente e inclusivo do Brasil. Esse equipamento é de todos nós. Cada um precisa fazer a sua parte ajudando a conservar, não quebrando e não sujando", afirmou.
Modernização dos pontos de ônibus
Durante a cerimônia, Welington Formiga anunciou que a Prefeitura pretende ampliar o projeto para outras regiões da cidade.
"Vamos renovar os 314 pontos de ônibus da cidade. Não serão iguais a este, mas seguirão o modelo dos abrigos humanizados das grandes capitais brasileiras."
A iniciativa faz parte do pacote de ações voltadas à mobilidade urbana, que inclui a manutenção da tarifa municipal em R$ 5,30, a implantação da Tarifa Zero Inclusiva aos domingos e a preparação da nova licitação do transporte público.
Obra foi feita sem recursos do orçamento municipalSegundo a Prefeitura, a construção do Ponto Humanizado Inclusivo não utilizou recursos dos cofres públicos.
O investimento de R$ 672.364,36 foi realizado por meio de uma contrapartida urbanística da empresa Nova Cotia Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., mecanismo previsto na Lei Municipal nº 95/2008 (Plano de Zoneamento), que permite a execução de obras e equipamentos públicos como compensação por empreendimentos imobiliários.
De acordo com a administração municipal, esse modelo possibilita a realização de melhorias de interesse público sem impacto direto no orçamento da Prefeitura.