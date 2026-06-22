Prefeitura inaugura Ponto Humanizado Inclusivo no Centro de Cotia

Novo equipamento público conta com Wi-Fi, espaço sensorial e monitoramento 24 horas







Durante a cerimônia, Welington Formiga anunciou que a Prefeitura pretende ampliar o projeto para outras regiões da cidade.







"Vamos renovar os 314 pontos de ônibus da cidade. Não serão iguais a este, mas seguirão o modelo dos abrigos humanizados das grandes capitais brasileiras."



A iniciativa faz parte do pacote de ações voltadas à mobilidade urbana, que inclui a manutenção da tarifa municipal em R$ 5,30, a implantação da Tarifa Zero Inclusiva aos domingos e a preparação da nova licitação do transporte público. Obra foi feita sem recursos do orçamento municipal Segundo a Prefeitura, a construção do Ponto Humanizado Inclusivo não utilizou recursos dos cofres públicos.



O investimento de R$ 672.364,36 foi realizado por meio de uma contrapartida urbanística da empresa Nova Cotia Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., mecanismo previsto na Lei Municipal nº 95/2008 (Plano de Zoneamento), que permite a execução de obras e equipamentos públicos como compensação por empreendimentos imobiliários.



De acordo com a administração municipal, esse modelo possibilita a realização de melhorias de interesse público sem impacto direto no orçamento da Prefeitura. A iniciativa faz parte do pacote de ações voltadas à mobilidade urbana, que inclui a manutenção da tarifa municipal em R$ 5,30, a implantação da Tarifa Zero Inclusiva aos domingos e a preparação da nova licitação do transporte público.

A Prefeitura de Cotia inaugurou neste sábado (20) o primeiro Ponto Humanizado Inclusivo da cidade, instalado na Avenida Professor José Barreto, na região central. O espaço reúne recursos de acessibilidade, tecnologia, conforto e segurança e passa a oferecer uma estrutura diferenciada para quem utiliza o transporte coletivo.O novo ponto de ônibus foi projetado para transformar o tempo de espera dos passageiros em uma experiência mais confortável. Entre os diferenciais estão climatizadores, Wi-Fi gratuito, carregadores para celulares com entradas USB e USB-C, mini biblioteca, telão de LED, televisores, som ambiente, coleta seletiva e bebedouro acessível.O espaço conta com piso tátil para pessoas com deficiência visual, área reservada para cadeirantes, atendimento em Libras por videochamada por meio do programa Cotia com Sinais e um espaço sensorial voltado a pessoas neurodivergentes, especialmente aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).Na área da segurança, o ponto possui um totem de emergência e 11 câmeras de monitoramento internas e externas, integradas à Central de Monitoramento da Guarda Civil Municipal, com funcionamento ininterrupto.A inauguração reuniu o prefeito Welington Formiga, o vice-prefeito Paulinho Lenha, secretários municipais, vereadores e moradores.Durante o evento, o prefeito destacou que o objetivo é oferecer mais dignidade aos usuários do transporte coletivo e pediu a colaboração da população para preservar o espaço.", afirmou.Modernização dos pontos de ônibus