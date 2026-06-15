Alagamento interdita trecho da Bunjiro Nakao e provoca congestionamento em Cotia

Chuva intensa durante a madrugada causou acúmulo de água na altura do km 54; equipes atuam desde as primeiras horas da manhã para liberar a via

Foto: Artesp





Um alagamento registrado na altura do km 54 da Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), em Cotia, provocou a interdição de um trecho da via e causou congestionamento de aproximadamente três quilômetros na manhã desta segunda-feira (15).

Segundo informações da concessionária responsável pela rodovia, o elevado volume de água acumulado na pista afetou os dois sentidos da estrada, exigindo a atuação de equipes de emergência para tentar restabelecer as condições de tráfego.Os primeiros trabalhos de drenagem enfrentaram dificuldades devido ao alto nível da água, o que levou ao reforço da operação com o envio de máquinas para auxiliar na desobstrução e no escoamento do local alagado.Com a redução gradual do volume de água, os serviços passaram a ser realizados com o auxílio de uma retroescavadeira. Para permitir a continuidade dos trabalhos e, ao mesmo tempo, manter a circulação de veículos, foi implantado o sistema de "pare e siga" no trecho afetado.Apesar da melhora das condições da pista ao longo da manhã, o trânsito permaneceu lento na região, com registro de cerca de três quilômetros de congestionamento no sentido leste.