Praça da Matriz terá telão nos jogos do Brasil na Copa do Mundo em Cotia

A proposta é reunir moradores para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira em um espaço público durante o torneio.
A Prefeitura de Cotia anunciou a realização da “Copa da Praça”, iniciativa que levará a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 para a Praça da Matriz, no Centro da cidade.
O Mundial começa na próxima semana e a estreia do Brasil está marcada para o dia 13 de junho, quando a equipe enfrenta o Marrocos às 19h. Para a primeira partida da seleção, a programação em Cotia terá início às 15h, com atividades de aquecimento para o público.
De acordo com a administração municipal, a estrutura contará com telão para a transmissão da partida, além de apresentações musicais com diferentes estilos, como sertanejo, axé e pop. Também haverá praça de alimentação no local.
A proposta é reunir moradores para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira em um espaço público durante o torneio. A programação será realizada nos dias em que o Brasil entrar em campo na competição.
O Mundial começa na próxima semana e a estreia do Brasil está marcada para o dia 13 de junho, quando a equipe enfrenta o Marrocos às 19h. Para a primeira partida da seleção, a programação em Cotia terá início às 15h, com atividades de aquecimento para o público.
De acordo com a administração municipal, a estrutura contará com telão para a transmissão da partida, além de apresentações musicais com diferentes estilos, como sertanejo, axé e pop. Também haverá praça de alimentação no local.
A proposta é reunir moradores para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira em um espaço público durante o torneio. A programação será realizada nos dias em que o Brasil entrar em campo na competição.
Serviço
Copa da Praça – Transmissão dos jogos do Brasil
Praça da Matriz – Centro de Cotia
Estreia do Brasil: 13 de junho
Esquenta a partir das 15h
Brasil x Marrocos às 19h
Copa da Praça – Transmissão dos jogos do Brasil
Praça da Matriz – Centro de Cotia
Estreia do Brasil: 13 de junho
Esquenta a partir das 15h
Brasil x Marrocos às 19h