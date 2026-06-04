Governo de SP abre concurso para 2 mil soldados da PM com salário de R$ 5,4 mil

Inscrições começam em 15 de junho e seguem até agosto; seleção faz parte do plano estadual de reforço do efetivo policial

Foto: Governo de SP

O Governo de São Paulo publicou nesta quarta-feira (3) o edital de um novo concurso público para a contratação de 2 mil soldados da Polícia Militar. As inscrições estarão abertas entre os dias 15 de junho e 21 de agosto, com salário inicial de R$ 5.482,51.



Quem pode participar



Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem ter entre 17 e 30 anos de idade, além de atender aos requisitos estabelecidos no edital. Também é exigida altura mínima de 1,60 metro para homens e 1,55 metro para mulheres.



Os candidatos aprovados precisarão estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos homens, com o serviço militar obrigatório.



Como será a seleção



O concurso contará com cinco etapas:

Prova de conhecimentos

Exame de aptidão física

Avaliação psicológica

Investigação social

Análise documental

As provas poderão ser aplicadas em 51 municípios, sendo 37 cidades do Estado de São Paulo e outras 14 localidades distribuídas pelo país. As provas poderão ser aplicadas em 51 municípios, sendo 37 cidades do Estado de São Paulo e outras 14 localidades distribuídas pelo país.



Mais de 5 mil vagas em concursos da segurança



Com a publicação do novo edital, o Estado passa a ter 5.691 vagas em concursos públicos em andamento nas forças de segurança. Além disso, outras 2.397 vagas já foram autorizadas para futuras seleções.



De acordo com dados do governo estadual, desde janeiro de 2023 mais de 16 mil policiais civis e militares concluíram a formação e já foram incorporados às atividades operacionais. Outros 2.220 profissionais seguem em treinamento.



Entre os que ainda estão em formação estão 1.185 soldados da Polícia Militar, 561 alunos-oficiais e 474 delegados da Polícia Civil.



Concurso para oficiais também está aberto



Além das vagas para soldados, o Governo de São Paulo mantém aberto o concurso para o preenchimento de 200 vagas de alunos-oficiais da Polícia Militar.



As inscrições para essa seleção seguem até 15 de julho. Os aprovados ingressarão na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na capital, em um curso de formação com duração de quatro anos.



A remuneração inicial para o cargo de cadete da PM é de R$ 5.460,65.





Reforço no efetivo



Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a contratação de novos policiais faz parte da estratégia de fortalecimento das forças de segurança em todas as regiões do estado.



O secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, afirmou que a ampliação do efetivo busca reforçar o atendimento à população e ampliar as ações de combate à criminalidade.



Os candidatos devem acompanhar as atualizações do concurso por meio do Diário Oficial do Estado e do portal da Fundação Vunesp, onde serão divulgadas as próximas etapas do processo seletivo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a contratação de novos policiais faz parte da estratégia de fortalecimento das forças de segurança em todas as regiões do estado.O secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, afirmou que a ampliação do efetivo busca reforçar o atendimento à população e ampliar as ações de combate à criminalidade.Os candidatos devem acompanhar as atualizações do concurso por meio do Diário Oficial do Estado e do portal da Fundação Vunesp, onde serão divulgadas as próximas etapas do processo seletivo.

A seleção integra o programa de ampliação e recomposição do efetivo das forças de segurança do estado. Segundo o governo paulista, a meta da atual gestão é viabilizar a contratação de 26 mil novos policiais civis e militares.Os interessados deverão realizar a inscrição por meio do site da Fundação Vunesp, organizadora do concurso.