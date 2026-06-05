Carreta roubada tomba durante perseguição policial em Itapevi

Veículo de carga tomado em assalto era acompanhado pela PM Rodoviária quando motorista perdeu o controle em uma curva; caso ocorreu nesta manhã

Foto: Artesp

Uma carreta roubada tombou durante uma perseguição policial na manhã desta sexta-feira (5), no dispositivo SPD 032/280, conhecido como Rodovia João de Góes, sistema de acesso que conecta a Rodovia Castello Branco (SP-280) à malha viária da região de Itapevi. Dois suspeitos que ocupavam o veículo foram detidos pela Polícia Militar Rodoviária e encaminhados à delegacia.

Segundo informações apuradas no local, equipes da PM Rodoviária realizavam o acompanhamento de uma carreta Volvo que havia sido tomada em um roubo. Durante a tentativa de fuga, o motorista acessou a alça de retorno existente no trecho e acabou perdendo o controle da direção em uma curva.Sem conseguir concluir a manobra, o veículo tombou entre a faixa de rolamento e o canteiro lateral da rodovia, interrompendo a fuga dos ocupantes.Após o acidente, o condutor e um passageiro foram detidos pelos policiais e conduzidos ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada e as circunstâncias do roubo passaram a ser investigadas.Inicialmente, equipes de conservação da rodovia atuavam no local para remoção da carga espalhada após o tombamento. No entanto, a Polícia Civil determinou a suspensão dos trabalhos para preservar a cena e solicitou a realização de perícia técnica.Peritos foram acionados para analisar o local do acidente e coletar elementos que possam auxiliar nas investigações sobre o roubo da carreta e a participação dos suspeitos.O caso segue sob investigação da Polícia Civil.