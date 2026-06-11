Pórticos de monitoramento da Raposo poderão cobrar pedágio no futuro? Concessionária responde

Em entrevista ao Cotia e Cia, o coordenador de operações da Motiva Sorocabana, Marlon Amâncio, respondeu ao questionamento

Foto: Aquivos Cotia e Cia / Alex da Força

Os pórticos de monitoramento instalados ao longo da Rodovia Raposo Tavares continuam gerando dúvidas entre os motoristas que utilizam a via diariamente. A principal delas é se as estruturas, que atualmente servem apenas para monitorar o fluxo de veículos, poderão ser utilizadas futuramente para a cobrança de pedágio. . A principal delas é se as estruturas, que atualmente servem apenas para monitorar o fluxo de veículos, poderão ser utilizadas futuramente para a cobrança de pedágio.







O tema foi abordado durante entrevista concedida ao Cotia e Cia pelo coordenador de operações da Motiva Sorocabana, Marlon Amâncio. A pergunta foi direta: os pórticos de monitoramento poderão se transformar em pontos de cobrança no futuro?Segundo o representante da concessionária, a definição não cabe à empresa responsável pela administração da rodovia. De acordo com Amâncio, qualquer decisão relacionada à eventual implantação de cobrança por meio dessas estruturas depende do Governo do Estado de São Paulo e dos órgãos responsáveis pela regulação do sistema rodoviário.Veja o trecho da entrevista abaixo: