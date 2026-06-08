Policiais ajudam a salvar criança em crise convulsiva e garantem chegada rápida a pronto-socorro

Menina de 1 ano e 6 meses estava desacordada após sofrer convulsões; caso aconteceu em Osasco

Foto: PMSP

Na noite de sábado (6), policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano auxiliaram no socorro de uma criança de apenas 1 ano e 6 meses que sofreu uma grave crise convulsiva em Osasco.

A equipe seguia para o atendimento de uma ocorrência quando foi abordada por um motociclista na Estrada Velha de Itapevi. O homem informou que uma criança estava passando mal dentro de um veículo e precisava de ajuda urgente.Segundo os familiares, a menina apresentava convulsões e seu estado de saúde se agravava rapidamente durante o deslocamento para uma unidade médica.Diante da situação, os policiais iniciaram imediatamente a abertura de caminho para o carro da família, conduzindo o veículo com rapidez e segurança até o Pronto-Socorro dos Camargos.Ao chegar à unidade hospitalar, a criança já estava desacordada e foi encaminhada diretamente para atendimento de emergência. A equipe médica realizou os procedimentos necessários, conseguindo reanimá-la e estabilizar seu quadro clínico.Após receber medicação, a menina permaneceu em observação médica.