Alunos de Cotia e região poderão almoçar nas escolas estaduais durante as férias de julho

Famílias têm até 26 de junho para manifestar interesse; refeições serão oferecidas gratuitamente durante o recesso escolar da rede estadual

Foto: Governo de SP

Pais e responsáveis por estudantes da rede estadual de ensino em Cotia e demais cidades da região já podem se inscrever para garantir a alimentação escolar durante o período de férias de julho. A iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) busca atender alunos que necessitam complementar as refeições mesmo durante o recesso escolar.



As inscrições devem ser realizadas entre os dias 8 e 26 de junho, por meio da Secretaria Escolar Digital (SED) ou diretamente na escola onde o estudante está matriculado.



De acordo com o calendário oficial da rede estadual, o recesso escolar acontece entre os dias 7 e 23 de julho. Durante esse período, as escolas que contam com alimentação centralizada permanecerão abertas para oferecer almoço aos alunos inscritos.



As refeições serão servidas de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30. Os cardápios são elaborados por nutricionistas da Seduc-SP, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com foco em uma alimentação balanceada e adequada às necessidades nutricionais dos estudantes.



Segundo a Secretaria da Educação, a manifestação prévia de interesse é fundamental para que as unidades escolares possam planejar a quantidade de refeições que serão preparadas, evitando desperdícios e garantindo atendimento adequado à demanda.



