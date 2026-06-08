Febre das figurinhas da Copa leva supermercado de Cotia reforçar combate a furtos

Cartazes alertam clientes que remover figurinhas das embalagens sem a compra do produto configura furto

Foto: Cotia e Cia

Quem passou recentemente pelo setor de bebidas do Mercadão Atacadista, em Cotia, pode ter notado um aviso incomum nas prateleiras de refrigerantes. O estabelecimento instalou cartazes orientando os clientes a não retirarem os rótulos das embalagens de Coca-Cola, que atualmente trazem figurinhas colecionáveis do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026.

A medida foi adotada em meio ao aumento de casos registrados em supermercados de São Paulo e de outros estados, onde consumidores têm removido os rótulos das garrafas para obter as figurinhas sem adquirir o produto.O cartaz afixado na gôndola chama a atenção com a mensagem em destaque:. Logo abaixo, o aviso reforça quee alerta que a retirada dos itens sem a compra do produto configura furto. A peça também informa que a área é monitorada por câmeras.A procura pelos colecionáveis cresceu após a parceria entre a Coca-Cola e a Panini para o lançamento do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026. Neste ano, a marca ganhou uma página exclusiva dentro da publicação e passou a distribuir figurinhas especiais em embalagens promocionais de refrigerantes.Ao todo, 14 jogadores podem ser encontrados nos rótulos participantes da ação. Entre os atletas estão nomes de destaque do futebol mundial, como Harry Kane, Lamine Yamal, Virgil van Dijk e o brasileiro Gabriel Magalhães.As figurinhas estão disponíveis nas embalagens de 600 ml e 2,5 litros da Coca-Cola Original e Coca-Cola Zero Açúcar. Segundo a empresa, mais de um bilhão de unidades promocionais serão distribuídas globalmente até o dia 15 de junho.Além das figurinhas físicas, a campanha também oferece uma experiência digital. Por meio de um QR Code presente nos rótulos, os consumidores podem criar figurinhas personalizadas e acessar uma plataforma que indica locais para troca dos itens colecionáveis.Diante dos relatos de retirada indevida dos rótulos, a Coca-Cola reforçou que a promoção foi criada para ser realizada dentro das regras estabelecidas e respeitando os estabelecimentos participantes. A empresa destacou ainda que a obtenção das figurinhas sem a compra do produto está em desacordo com os termos da campanha desenvolvida em parceria com a Panini.