Carros com suspeita de quilometragem adulterada são apreendidos em ação policial

Ação do SIG de Carapicuíba também resultou na prisão em flagrante do responsável pelo estabelecimento investigado, em Barueri
|Foto: Polícia Civil
A Polícia Civil realizou a prisão em flagrante de um homem suspeito de comercializar veículos com quilometragem adulterada em um estabelecimento do setor automotivo localizado em Barueri.
A ação foi conduzida por investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG), vinculado à Delegacia Seccional de Carapicuíba, durante apuração de possíveis crimes contra as relações de consumo.
Segundo as informações, os policiais cumpriam diligências relacionadas a denúncias de veículos anunciados com hodômetros adulterados. Durante a fiscalização, foram identificados ao menos três automóveis expostos à venda com quilometragens consideradas incompatíveis com os registros anteriores dos veículos.
De acordo com a investigação, coordenada pelo delegado Adair Marques, os automóveis teriam pertencido anteriormente a empresas do ramo de locação e, quando negociados, apresentavam quilometragens significativamente superiores às registradas no momento da fiscalização. A diferença levantou suspeitas de adulteração dos hodômetros, prática que pode induzir consumidores ao erro sobre o real estado de conservação dos veículos.
Diante dos indícios, os policiais efetuaram a prisão em flagrante do responsável pelo estabelecimento no momento da ação. O caso foi enquadrado como crime contra as relações de consumo, previsto no artigo 7º da Lei nº 8.137/90, que trata da comercialização de produtos em condições impróprias ou adulteradas.
Durante a operação, os investigadores também identificaram outros dez veículos que teriam origem semelhante, todos com possível adulteração. Em razão dos indícios preliminares de possíveis irregularidades, os automóveis foram apreendidos para a realização de perícias técnicas que deverão confirmar ou descartar alterações nas quilometragens registradas.
O suspeito foi encaminhado à cadeia pública e permanecerá à disposição da Justiça, aguardando a realização da audiência de custódia.
As investigações prosseguem para apurar a extensão das possíveis fraudes e identificar eventuais envolvidos no esquema.
A ocorrência foi registrada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Carapicuíba.