Carros com suspeita de quilometragem adulterada são apreendidos em ação policial

Ação do SIG de Carapicuíba também resultou na prisão em flagrante do responsável pelo estabelecimento investigado, em Barueri

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil realizou a prisão em flagrante de um homem suspeito de comercializar veículos com quilometragem adulterada em um estabelecimento do setor automotivo localizado em Barueri.A ação foi conduzida por investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG), vinculado à Delegacia Seccional de Carapicuíba, durante apuração de possíveis crimes contra as relações de consumo.Segundo as informações, os policiais cumpriam diligências relacionadas a denúncias de veículos anunciados com hodômetros adulterados. Durante a fiscalização, foram identificados ao menos três automóveis expostos à venda com quilometragens consideradas incompatíveis com os registros anteriores dos veículos.De acordo com a investigação, coordenada pelo delegado Adair Marques, os automóveis teriam pertencido anteriormente a empresas do ramo de locação e, quando negociados, apresentavam quilometragens significativamente superiores às registradas no momento da fiscalização. A diferença levantou suspeitas de adulteração dos hodômetros, prática que pode induzir consumidores ao erro sobre o real estado de conservação dos veículos.Diante dos indícios, os policiais efetuaram a prisão em flagrante do responsável pelo estabelecimento no momento da ação. O caso foi enquadrado como crime contra as relações de consumo, previsto no artigo 7º da Lei nº 8.137/90, que trata da comercialização de produtos em condições impróprias ou adulteradas.Durante a operação, os investigadores também identificaram outros dez veículos que teriam origem semelhante, todos com possível adulteração. Em razão dos indícios preliminares de possíveis irregularidades, os automóveis foram apreendidos para a realização de perícias técnicas que deverão confirmar ou descartar alterações nas quilometragens registradas.O suspeito foi encaminhado à cadeia pública e permanecerá à disposição da Justiça, aguardando a realização da audiência de custódia.As investigações prosseguem para apurar a extensão das possíveis fraudes e identificar eventuais envolvidos no esquema.A ocorrência foi registrada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Carapicuíba.