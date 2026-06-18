Cotia recebe mutirão gratuito de castração para cães e gatos

Programa Castra+SP oferecerá 150 vagas diárias entre os dias 19 e 25 de junho; inscrições devem ser feitas antecipadamente pela internet

Foto: Juliano Barbosa





Os tutores de cães e gatos de Cotia terão a oportunidade de realizar a castração gratuita de seus animais por meio do programa Castra+SP, que estará no município entre os dias 19 e 25 de junho.

A ação é resultado de uma parceria entre o Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e o Governo Federal, com o objetivo de promover o controle populacional de cães e gatos, reduzir o abandono de animais e contribuir para a prevenção de doenças.Os procedimentos serão realizados em uma estrutura montada no estacionamento em frente à Prefeitura de Cotia, localizada na Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1.347, no Jardim Nomura.Ao todo, serão disponibilizadas 150 vagas por dia, sendo 75 destinadas a cães e 75 a gatos. Para participar, os tutores precisam realizar inscrição prévia por meio do sistema de agendamento do programa.Para serem castrados, os animais devem estar saudáveis, ter entre quatro meses e oito anos de idade, pesar pelo menos 1,5 quilo e não apresentar sinais de desnutrição ou desidratação. No caso das fêmeas, elas não podem estar gestantes nem em período de amamentação.Além dos procedimentos cirúrgicos, a iniciativa busca conscientizar a população sobre a guarda responsável e a importância da castração para a saúde e bem-estar dos animais.Castração gratuita de cães e gatos – Castra+SP📍 Local: Em frente à Prefeitura de Cotia (Av. Professor Manoel José Pedroso, 1.347 – Jardim Nomura)📅 Data: De 19 a 25 de junho📝 Inscrições: