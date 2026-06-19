Edi Rock, Eduardo Taddeo e outros nomes do rap nacional agitam evento gratuito em Itapevi

Abertura do Circuito Hip Hop Cidades terá com shows, batalhas de rima, grafite, oficinas culturais e participação de artistas locais

Edi Rock, integrante do grupo Racionais MC's. Foto: Divulgação

A cidade de Itapevi será o ponto de partida de uma grande celebração da cultura urbana. No próximo dia 28 de junho, das 14h às 22h, a Arena Hexa, no Parque da Cidade, recebe a abertura do Circuito Hip Hop Cidades, evento gratuito que promete reunir milhares de pessoas em uma programação dedicada ao rap, ao grafite, à dança e à valorização da expressão artística das periferias.

Realizada pela Prefeitura de Itapevi, em parceria com a Associação C.W. Pequeno Big Cultural e o Governo Federal, a iniciativa busca fortalecer a cultura hip hop como instrumento de inclusão social, formação cultural e protagonismo da juventude.A programação contará com apresentações de alguns dos principais nomes do rap nacional. Entre as atrações confirmadas estão Edi Rock, integrante dos Racionais MC’s e um dos artistas mais influentes da história do hip hop brasileiro, Eduardo Taddeo, ex-integrante do Facção Central, além de Derek e o grupo Função RHK, que sobe ao palco acompanhado por DBS e Karol Kolombiana.O evento também abrirá espaço para artistas de Itapevi e da região, valorizando os talentos locais e ampliando a conexão entre a cena cultural da cidade e os grandes representantes do movimento no país.Além dos shows, o público poderá acompanhar batalhas de rimas, oficinas culturais e intervenções de grafite, elementos que fazem parte da essência do hip hop e que transformam espaços públicos em ambientes de convivência, aprendizado e troca de experiências.A estrutura montada na Arena Hexa contará com telão, palco para apresentações, praça de alimentação e banheiros químicosMais do que um festival de música, o Circuito Hip Hop Cidades chega com a proposta de promover cidadania, incentivar a convivência comunitária e reafirmar a importância da cultura urbana na construção da identidade de diferentes gerações.O evento acontece na Arena Hexa, localizada no Parque da Cidade, na Vila Nova Itapevi, com entrada gratuita e aberta a toda a população.