Limite dos radares no km 37 da Raposo pode mudar? Veja o que diz a concessionária

Ao Cotia e Cia, responsável pelas operações do trecho da rodovia explicou os fatores que definem a velocidade permitida no local

Radares no km 37 da Raposo Tavares. Foto: Alex da Força





Quem trafega frequentemente pela Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, especialmente na região do km 37, já deve ter se perguntado se o limite de velocidade dos radares instalados no trecho poderia ser maior. A dúvida é comum entre os motoristas, principalmente na pista sentido interior, onde muitos consideram a velocidade permitida abaixo do esperado para a via.



Por isso, mesmo diante dos frequentes pedidos de motoristas para que a velocidade seja ampliada no trecho, a concessionária afirma que as condições atuais da rodovia não permitem mudanças nesse momento.



Veja abaixo o trecho da entrevista:









O assunto foi abordado durante entrevista concedida pelo coordenador de Operações da Motiva Sorocabana, Marlon Amâncio, aonos. Na ocasião, ele respondeu a um dos questionamentos mais recorrentes enviados pelos usuários da rodovia: existe algum estudo ou possibilidade de aumento do limite de velocidade naquele ponto?Segundo Marlon, atualmente não há previsão para alteração dos limites estabelecidos no km 37 da Raposo Tavares.De acordo com o coordenador, a principal razão está relacionada às características da própria rodovia. A geometria do trecho, que inclui curvas e segmentos em rampa, exige limites compatíveis com as condições de segurança da via., explicou.Marlon também destacou que a definição dos limites de velocidade não ocorre de forma simples ou baseada apenas na percepção dos usuários. Qualquer alteração, seja para aumentar ou reduzir a velocidade permitida, depende de uma série de análises técnicas e estudos especializados.Entre os fatores avaliados estão o traçado da rodovia, condições de visibilidade, histórico de acidentes, volume de tráfego, características do pavimento e diversos critérios de engenharia viária.