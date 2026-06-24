Pedestre fica gravemente ferido após ser atropelado por moto em acesso entre Raposo e Rodoanel

Vítima foi encaminhada ao hospital com ferimentos graves; motociclista saiu ileso

Foto: Artesp

Um pedestre ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma motocicleta na noite desta terça-feira (23), em uma alça de acesso entre a Rodovia Raposo Tavares e o Rodoanel Mário Covas, em Osasco.

A alça de acesso ficou totalmente interditada entre 20h11 e 21h para atendimento da ocorrência e remoção dos envolvidos.

De acordo com informações registradas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu por volta das 20h11, na ligação entre as rodovias, em meio a condições de chuva.Segundo o relato colhido no local, o motociclista acessava a alça que liga a Raposo Tavares ao Rodoanel quando um pedestre tentou atravessar a pista. Sem tempo hábil para frear ou desviar, o condutor acabou atingindo a vítima.O pedestre sofreu ferimentos graves e foi socorrido para um hospital da região.Já o motociclista não sofreu ferimentos. Após o acidente, ele permaneceu no local aguardando os procedimentos das autoridades e, posteriormente, foi encaminhado juntamente com a motocicleta para a base da Polícia Militar Rodoviária instalada na Rodovia Raposo Tavares.