Obra no km 32 da Raposo Tavares altera trânsito e fecha pista expressa nos dois sentidos

Intervenção no viaduto do km 32,8 ocorrerá entre 22h e 5h, com bloqueio total da pista expressa nos dois sentidos e tráfego desviado para as marginais

Foto: Ecovias Raposo Castello

A Ecovias Raposo Castello retomou nesta terça-feira (9) as obras de reforço estrutural no viaduto localizado no km 32,8 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Cotia.





A intervenção será realizada durante a madrugada, das 22h às 5h, período em que a pista expressa ficará totalmente interditada nos sentidos capital e interior, até o final de junho.



Segundo a concessionária, a atividade faz parte do programa de manutenção e inspeção da rodovia, com o objetivo de garantir a segurança dos motoristas que utilizam o trecho.



No sentido Capital, o bloqueio será implantado após o trevo, na altura do km 33,3. Já para quem segue em direção ao Interior, as interdições ocorrerão nos quilômetros 31,2 e 32,5.



Durante os trabalhos, todo o fluxo de veículos será desviado para as pistas marginais da rodovia. Equipes operacionais da concessionária permanecerão no local para orientar os usuários e monitorar as condições de tráfego.



A Ecovias informou ainda que a operação será acompanhada por sinalização especial e avisos nos painéis eletrônicos instalados ao longo da rodovia, além de atualizações nos canais oficiais da concessionária.



Em caso de emergência, os motoristas podem acionar a concessionária pelo telefone e WhatsApp 0800 270 0280 ou utilizar a plataforma SOS Ecovias, disponível pelo endereço sos.ecovias.br.