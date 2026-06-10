Boteco da Granja prepara noite especial de Dia dos Namorados com rodízio de caldos e fondue

Evento acontece na sexta-feira, a partir das 19h, com opções gastronômicas preparadas especialmente para a ocasião

Boteco da Granja. Foto: Divulgação





📲 Reservas e demais informações: (11) 94757-8541



: O Dia dos Namorados merece uma comemoração à altura, e o Boteco da Granja preparou uma experiência especial para tornar a data ainda mais saborosa e acolhedora. Nesta sexta-feira, 12 de junho, a casa recebe casais, amigos e famílias para uma noite repleta de boa gastronomia e momentos inesquecíveis.O grande destaque da programação será o Rodízio de Caldos e Fondue, elaborado especialmente para a ocasião. Com diversas opções para os mais variados paladares, a proposta é criar um ambiente perfeito para quem deseja aproveitar o friozinho de junho em boa companhia.Conhecido pelo atendimento acolhedor e pelo ambiente descontraído, o Boteco da Granja se consolidou como um dos pontos de encontro da região para quem aprecia boa comida e experiências diferenciadas. Para o Dia dos Namorados, a expectativa é oferecer uma noite marcada por conforto, sabor e muita confraternização.Seja para celebrar o amor, fortalecer amizades ou simplesmente desfrutar de uma noite agradável, o Boteco da Granja promete reunir todos os ingredientes para uma data especial.Como a procura costuma ser grande nesta época do ano, a recomendação é garantir a reserva com antecedência.📅 Data: 12 de junho (sexta-feira)🕖 Horário: A partir das 19h📍 Local: Boteco da Granja📍 Endereço: Rua Monet, 78 – Horizontal Park – Granja Viana – Cotia/SP