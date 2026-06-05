O cemitério esquecido de Ibiúna: os segredos enterrados ao lado da Gruta de São Sebastião

A tradição local associa o espaço à pandemia de gripe espanhola que atingiu o Brasil em 1918

Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

Em meio à Mata Atlântica, a poucos metros da famosa Gruta de São Sebastião, em Ibiúna, um lugar cercado por silêncio, fé e mistério chama a atenção de quem percorre a trilha até o santuário religioso. Conhecido como "Cemitério da Gripe Espanhola", o pequeno campo santo preserva uma das histórias mais intrigantes da cidade.



Foto: Thierry Pedroso



A fé que nasceu durante a pandemia



A história do local está diretamente ligada a um dos períodos mais dramáticos da humanidade. Em 1918, quando a gripe espanhola avançava pelo Brasil e já atingia cidades vizinhas, moradores de Ibiúna iniciaram uma corrente de orações pedindo proteção a São Sebastião, santo tradicionalmente associado à proteção contra pestes e epidemias. A mobilização foi liderada pelo padre Antonio de Sá Ferros e por integrantes do Apostolado da Oração.



Segundo a tradição religiosa preservada até hoje, a cidade teria sido poupada dos efeitos mais devastadores da doença após a promessa feita pelos fiéis. Como forma de agradecimento, nasceu a Romaria de São Sebastião, que todos os anos leva milhares de pessoas da capela, no bairro do Pocinho, até a região central de Ibiúna e depois de volta ao santuário.



A celebração se tornou uma das maiores manifestações religiosas da região e integra o calendário turístico paulista.

Foto: Thierry Pedroso



Um patrimônio cercado de perguntas



Apesar de sua fama entre moradores e romeiros, pouco se sabe oficialmente sobre quem está sepultado no cemitério ou quantas pessoas foram enterradas ali. Não há registros públicos amplamente divulgados que confirmem o número de vítimas ou a existência de livros com os nomes dos mortos.



Essa falta de documentação transformou o local em um dos patrimônios históricos mais enigmáticos de Ibiúna. Entre visitantes, circulam relatos sobre antigas cruzes e vestígios de sepultamentos preservados na área, alimentando a curiosidade de quem visita o santuário.



Para pesquisadores e historiadores locais, a busca por registros paroquiais, documentos da época e relatos de famílias tradicionais da cidade pode ajudar a esclarecer se o espaço foi utilizado exclusivamente durante a gripe espanhola ou se também recebeu sepultamentos em outros períodos da história do município.



Memória preservada



Mais de um século depois da pandemia que mudou o mundo, o pequeno cemitério continua cercado por mata nativa e pela devoção a São Sebastião. Entre a fé, a tradição oral e os poucos registros disponíveis, o local permanece como um símbolo da memória coletiva de Ibiúna e um testemunho silencioso de um dos capítulos mais marcantes da história das epidemias no Brasil.

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Apesar de sua fama entre moradores e romeiros, pouco se sabe oficialmente sobre quem está sepultado no cemitério ou quantas pessoas foram enterradas ali. Não há registros públicos amplamente divulgados que confirmem o número de vítimas ou a existência de livros com os nomes dos mortos.Essa falta de documentação transformou o local em um dos patrimônios históricos mais enigmáticos de Ibiúna. Entre visitantes, circulam relatos sobre antigas cruzes e vestígios de sepultamentos preservados na área, alimentando a curiosidade de quem visita o santuário.Para pesquisadores e historiadores locais, a busca por registros paroquiais, documentos da época e relatos de famílias tradicionais da cidade pode ajudar a esclarecer se o espaço foi utilizado exclusivamente durante a gripe espanhola ou se também recebeu sepultamentos em outros períodos da história do município.Mais de um século depois da pandemia que mudou o mundo, o pequeno cemitério continua cercado por mata nativa e pela devoção a São Sebastião. Entre a fé, a tradição oral e os poucos registros disponíveis, o local permanece como um símbolo da memória coletiva de Ibiúna e um testemunho silencioso de um dos capítulos mais marcantes da história das epidemias no Brasil.

Embora ainda existam poucas pesquisas documentais sobre o local, a tradição popular sustenta que o cemitério teria sido utilizado durante a pandemia de gripe espanhola, doença que devastou o mundo entre 1918 e 1919 e deixou milhares de mortos no Brasil.A ligação entre o cemitério e a epidemia é tão forte que o espaço passou a ser identificado oficialmente em materiais turísticos do município como "Cemitério da Gripe Espanhola".O cemitério está localizado nas proximidades da Capela de São Sebastião, no bairro do Pocinho, também conhecido como Sertão, a cerca de 30 quilômetros do centro de Ibiúna. Atualmente, o local integra o roteiro de visitantes que procuram o santuário religioso, a gruta e as trilhas da região.