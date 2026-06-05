O cemitério esquecido de Ibiúna: os segredos enterrados ao lado da Gruta de São Sebastião

A tradição local associa o espaço à pandemia de gripe espanhola que atingiu o Brasil em 1918
|Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia
Em meio à Mata Atlântica, a poucos metros da famosa Gruta de São Sebastião, em Ibiúna, um lugar cercado por silêncio, fé e mistério chama a atenção de quem percorre a trilha até o santuário religioso. Conhecido como "Cemitério da Gripe Espanhola", o pequeno campo santo preserva uma das histórias mais intrigantes da cidade.
Embora ainda existam poucas pesquisas documentais sobre o local, a tradição popular sustenta que o cemitério teria sido utilizado durante a pandemia de gripe espanhola, doença que devastou o mundo entre 1918 e 1919 e deixou milhares de mortos no Brasil.
A ligação entre o cemitério e a epidemia é tão forte que o espaço passou a ser identificado oficialmente em materiais turísticos do município como "Cemitério da Gripe Espanhola".
O cemitério está localizado nas proximidades da Capela de São Sebastião, no bairro do Pocinho, também conhecido como Sertão, a cerca de 30 quilômetros do centro de Ibiúna. Atualmente, o local integra o roteiro de visitantes que procuram o santuário religioso, a gruta e as trilhas da região.
|Foto: Thierry Pedroso
A fé que nasceu durante a pandemia
A história do local está diretamente ligada a um dos períodos mais dramáticos da humanidade. Em 1918, quando a gripe espanhola avançava pelo Brasil e já atingia cidades vizinhas, moradores de Ibiúna iniciaram uma corrente de orações pedindo proteção a São Sebastião, santo tradicionalmente associado à proteção contra pestes e epidemias. A mobilização foi liderada pelo padre Antonio de Sá Ferros e por integrantes do Apostolado da Oração.
Segundo a tradição religiosa preservada até hoje, a cidade teria sido poupada dos efeitos mais devastadores da doença após a promessa feita pelos fiéis. Como forma de agradecimento, nasceu a Romaria de São Sebastião, que todos os anos leva milhares de pessoas da capela, no bairro do Pocinho, até a região central de Ibiúna e depois de volta ao santuário.
A celebração se tornou uma das maiores manifestações religiosas da região e integra o calendário turístico paulista.
|Foto: Thierry Pedroso
Um patrimônio cercado de perguntas
Apesar de sua fama entre moradores e romeiros, pouco se sabe oficialmente sobre quem está sepultado no cemitério ou quantas pessoas foram enterradas ali. Não há registros públicos amplamente divulgados que confirmem o número de vítimas ou a existência de livros com os nomes dos mortos.
Essa falta de documentação transformou o local em um dos patrimônios históricos mais enigmáticos de Ibiúna. Entre visitantes, circulam relatos sobre antigas cruzes e vestígios de sepultamentos preservados na área, alimentando a curiosidade de quem visita o santuário.
Para pesquisadores e historiadores locais, a busca por registros paroquiais, documentos da época e relatos de famílias tradicionais da cidade pode ajudar a esclarecer se o espaço foi utilizado exclusivamente durante a gripe espanhola ou se também recebeu sepultamentos em outros períodos da história do município.
Memória preservada
Mais de um século depois da pandemia que mudou o mundo, o pequeno cemitério continua cercado por mata nativa e pela devoção a São Sebastião. Entre a fé, a tradição oral e os poucos registros disponíveis, o local permanece como um símbolo da memória coletiva de Ibiúna e um testemunho silencioso de um dos capítulos mais marcantes da história das epidemias no Brasil.