Justiça recebe denúncia e abre ação penal contra motorista acusada de atropelamento em Caucaia do Alto





REPERCUSSÃO



O caso ganhou repercussão em Caucaia do Alto logo após o atropelamento. Na ocasião, o pai da adolescente relatou à Polícia Civil que a motorista fugiu em direção ao bairro Capelinha sem prestar assistência. A jovem recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caucaia do Alto.



Com o recebimento da denúncia pela Justiça, o processo entra agora na fase de instrução criminal, quando serão ouvidas as partes e testemunhas antes do julgamento do mérito da ação.

Segundo a investigação, a adolescente, então com 16 anos, atravessava regularmente a faixa de pedestres quando foi atingida por um Fiat Uno branco conduzido pela acusada.De acordo com a denúncia do Ministério Público, a motorista não respeitou a preferência da pedestre, provocando o atropelamento e causando lesões corporais de natureza leve na vítima. Após o impacto, ela teria deixado o local sem prestar socorro.O promotor de Justiça Filipe Viana de Santa Rosa denunciou a motorista por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com agravantes relacionadas ao atropelamento em faixa de pedestres e à omissão de socorro. No documento, o Ministério Público também destacou que deixou de propor um Acordo de Não Persecução Penal devido à gravidade da conduta e à fuga após o acidente.Segundo a Promotoria, a ausência de socorro à adolescente foi um dos fatores considerados para o entendimento de que um eventual acordo não seria suficiente para a prevenção e reprovação do crime.Além da responsabilização criminal, o Ministério Público requereu que, em caso de condenação, seja fixado um valor mínimo de indenização equivalente a cinco salários mínimos em favor da vítima. O caso é acompanhado pela família da adolescente, que atua como assistente de acusação no processo por meio do advogado Lucas Anselmo Domingues.Na decisão proferida em 15 de maio, a Justiça acolheu integralmente a denúncia e determinou o prosseguimento da ação penal. A acusada deverá ser citada para apresentar resposta à acusação e poderá indicar provas e testemunhas para sua defesa. Também está prevista a notificação da vítima sobre a instauração do processo.