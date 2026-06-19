Nova brinquedoteca do PSI de Cotia recebe elogios de mães: “Um local humanizado”

Espaço foi criado para humanizar o atendimento e oferecer acolhimento às crianças durante a espera por atendimento médico

Foto: Prefeitura de Cotia





A unidade do Pronto-Socorro Infantil (PSI) de Cotia passou a contar, recentemente, com uma brinquedoteca instalada na área de recepção. O espaço foi inaugurado com o objetivo de oferecer um ambiente de apoio às crianças durante o período de espera por atendimento médico.



Foto: Prefeitura de Cotia

A gestão informa que o objetivo é tornar o ambiente mais acolhedor para crianças e responsáveis, especialmente em situações que envolvem atendimento de urgência e emergência.



A brinquedoteca recebeu o nome de Lorenzo Militão Chalupe, em homenagem a uma criança falecida em decorrência de câncer. A homenagem foi realizada durante a inauguração do espaço, com participação de familiares.



Durante o atendimento à imprensa e à comunidade, usuários também relataram percepções positivas sobre o funcionamento da unidade e o novo espaço de apoio infantil.



A administração municipal acompanhou a inauguração e destacou que a iniciativa integra ações voltadas à melhoria da estrutura de atendimento infantil e à humanização dos serviços de saúde no município.

A iniciativa é da gestão da unidade, administrada desde março pela Associação Hospital Beneficente do Brasil (AHBB). De acordo com a administração, a proposta é contribuir para a redução da ansiedade e do desconforto de crianças e acompanhantes durante a permanência no serviço de saúde.Entre os relatos de usuários, uma mãe destacou a experiência durante atendimento realizado na unidade., disse Joyce Franco, que levou seu filho de 10 anos para atendimento na unidade na noite desta quinta-feira (18).Ela também avaliou o atendimento prestado pela equipe e a estrutura do local.disse.O espaço infantil foi projetado para uso de crianças antes da triagem e durante o tempo de espera, permitindo que permaneçam em ambiente lúdico enquanto aguardam atendimento.Segundo a diretora da unidade, Suelen Marques, a brinquedoteca foi planejada com foco na humanização do atendimento pediátrico.