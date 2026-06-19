Mutirão de serviços públicos chega ao Jd. Japão com atendimento gratuito neste sábado (20)

Ação reúne serviços de saúde, assistência social, emprego e atendimento ao consumidor
|Foto: Prefeitura de Cotia
A Prefeitura de Cotia realiza, neste sábado (20), mais uma edição da Ação de Cidadania, com oferta de serviços públicos gratuitos à população. O evento acontece das 10h às 15h, na Escola Municipal Gaspar de Godoi Moreira, no Jardim Japão, região de Caucaia do Alto.
A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços municipais dos moradores, facilitando o acesso a atendimentos de diferentes áreas, como saúde, assistência social, emprego, habitação e orientação ao consumidor.
Durante a ação, os moradores poderão receber orientações, solicitar serviços e esclarecer dúvidas diretamente com equipes das secretarias municipais e órgãos parceiros.
Entre os parceiros confirmados estão o INSS, a Sabesp e a Enel. O INSS prestará orientações e atendimentos relacionados a benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio por incapacidade, salário-maternidade e pensão por morte, além de suporte para acesso à plataforma Gov.br e emissão de extratos.
A Sabesp realizará serviços como negociação de débitos, troca de titularidade e orientações gerais aos consumidores. Já a Enel oferecerá atendimento para parcelamento de contas, segunda via de faturas, atualização cadastral e adesão ao programa Reserva Certa, voltado a famílias de baixa renda.
As secretarias municipais também estarão presentes com diversos serviços. Na área de assistência social, haverá orientações sobre Cadastro Único, benefícios sociais, cadastro para doação de cestas básicas e roupas, além do programa Beleza que Transforma, com oferta de corte de cabelo e escova gratuitos.
A Secretaria de Saúde realizará vacinação contra Influenza, vacinação antirrábica para cães e gatos, orientações sobre prevenção de doenças, saúde bucal, distribuição de preservativos e ações educativas sobre animais peçonhentos e prevenção de acidentes.
Também serão oferecidos atendimentos relacionados a vagas de emprego e orientação profissional por meio do PAT, Banco do Povo e Feirão do Emprego. O público poderá ainda acessar serviços do Procon Municipal, solicitar segunda via de IPTU, receber orientações fiscais e participar de consultorias do Sebrae.
Na área de mobilidade e educação no trânsito, serão realizadas atividades informativas e educativas voltadas à segurança viária. Já no setor de meio ambiente, haverá distribuição de mudas e orientações sobre preservação ambiental.
Como atração especial, será realizado o sorteio de uma camiseta oficial do São Paulo Futebol Clube autografada por jogadores. A participação será restrita aos moradores da região presentes no evento, sem possibilidade de participação de servidores públicos.
A Prefeitura destaca que a ação busca ampliar o acesso da população aos serviços públicos, promovendo cidadania, inclusão social e atendimento descentralizado nos bairros.