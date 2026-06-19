Mutirão de serviços públicos chega ao Jd. Japão com atendimento gratuito neste sábado (20)

Ação reúne serviços de saúde, assistência social, emprego e atendimento ao consumidor

Foto: Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia realiza, neste sábado (20), mais uma edição da Ação de Cidadania, com oferta de serviços públicos gratuitos à população. O evento acontece das 10h às 15h, na Escola Municipal Gaspar de Godoi Moreira, no Jardim Japão, região de Caucaia do Alto.

A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços municipais dos moradores, facilitando o acesso a atendimentos de diferentes áreas, como saúde, assistência social, emprego, habitação e orientação ao consumidor.Durante a ação, os moradores poderão receber orientações, solicitar serviços e esclarecer dúvidas diretamente com equipes das secretarias municipais e órgãos parceiros.Entre os parceiros confirmados estão o INSS, a Sabesp e a Enel. O INSS prestará orientações e atendimentos relacionados a benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio por incapacidade, salário-maternidade e pensão por morte, além de suporte para acesso à plataforma Gov.br e emissão de extratos.A Sabesp realizará serviços como negociação de débitos, troca de titularidade e orientações gerais aos consumidores. Já a Enel oferecerá atendimento para parcelamento de contas, segunda via de faturas, atualização cadastral e adesão ao programa Reserva Certa, voltado a famílias de baixa renda.As secretarias municipais também estarão presentes com diversos serviços. Na área de assistência social, haverá orientações sobre Cadastro Único, benefícios sociais, cadastro para doação de cestas básicas e roupas, além do programa Beleza que Transforma, com oferta de corte de cabelo e escova gratuitos.A Secretaria de Saúde realizará vacinação contra Influenza, vacinação antirrábica para cães e gatos, orientações sobre prevenção de doenças, saúde bucal, distribuição de preservativos e ações educativas sobre animais peçonhentos e prevenção de acidentes.Também serão oferecidos atendimentos relacionados a vagas de emprego e orientação profissional por meio do PAT, Banco do Povo e Feirão do Emprego. O público poderá ainda acessar serviços do Procon Municipal, solicitar segunda via de IPTU, receber orientações fiscais e participar de consultorias do Sebrae.Na área de mobilidade e educação no trânsito, serão realizadas atividades informativas e educativas voltadas à segurança viária. Já no setor de meio ambiente, haverá distribuição de mudas e orientações sobre preservação ambiental.Como atração especial, será realizado o sorteio de uma camiseta oficial do São Paulo Futebol Clube autografada por jogadores. A participação será restrita aos moradores da região presentes no evento, sem possibilidade de participação de servidores públicos.A Prefeitura destaca que a ação busca ampliar o acesso da população aos serviços públicos, promovendo cidadania, inclusão social e atendimento descentralizado nos bairros.